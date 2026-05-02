Senador Magno Malta é acusado de agressão contra técnica de enfermagem em hospital do DF

Uma técnica de enfermagem do Hospital DF Star registrou um boletim de ocorrência contra o senador Magno Malta (PL-ES) por agressão durante um exame. O senador está internado desde quinta-feira (30) após um mal súbito. A funcionária alega que foi agredida após informar a necessidade de compressão no braço do senador, onde o contraste havia extravasado. A defesa de Magno Malta nega as acusações, alegando que a técnica errou na administração do contraste. O hospital iniciou uma apuração administrativa.

Uma técnica de enfermagem do Hospital DF Star registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal contra o senador Magno Malta (PL-ES) por agressão durante a realização de um exame.

O senador está internado na unidade desde quinta-feira (30) após apresentar um mal súbito e desmaiar a caminho do Senado. Segundo o relato da funcionária à polícia, ela conduziu Magno Malta até uma sala de exame, realizou a monitorização e iniciou o teste com soro para viabilizar o acesso. Durante o procedimento, a técnica informou que seria iniciada a injeção de contraste, mas a bomba identificou uma oclusão e aumento de pressão, interrompendo o exame.

Ao verificar o ocorrido, a profissional constatou que o contraste havia extravasado no braço do senador. Ela então comunicou que seria necessário realizar uma compressão no local, momento em que Magno Malta teria se levantado e desferido um tapa no seu rosto. O caso foi registrado na delegacia da Asa Sul de Brasília, mas os fatos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal devido à prerrogativa de foro do senador.

Em nota, os advogados de Magno Malta negaram as acusações, alegando que a técnica administrou o contraste de forma incorreta, causando extravasamento e formação de trombose no braço do senador, com risco à sua integridade física. Eles afirmam que o senador, sob forte medicação e com a cognição afetada, reagiu ao sofrimento físico e não à pessoa da técnica, acionando imediatamente o médico responsável.

O Hospital DF Star, por sua vez, informou que iniciou uma apuração administrativa sobre o fato e está dando suporte à colaboradora que relatou a agressão. A unidade também se colocou à disposição para prestar esclarecimentos às autoridades envolvidas na investigação. O vídeo do ocorrido pode ser visto no link: https://www.youtube.com/watch?v=c0TBG5X9F9w





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