Senador Jaques Wagner é alvo de nova fase da Operação Compliance Zero da PF

A Polícia Federal realizou buscas em São Paulo, Brasília e Salvador, investigando supostos pagamentos de R$ 3,5 milhões e um apartamento de R$ 2,5 milhões recebidos por Jaques Wagner, líder do governo Lula, como parte do escândalo Banco Master.

O senador Jaques Wagner , líder do governo Lula e membro do PT, foi alvo de uma nova fase da Operação Compliance Zero , conduzida pela Polícia Federal nesta quinta‑feira (18).

Agentes cumpriram 18 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Brasília e Salvador, apreendendo documentos, moedas estrangeiras, dinheiro em espécie - incluindo US$ 49 mil - e objetos de valor, como uma coleção de relógios, em endereços vinculados ao parlamentar. A investigação aprofunda suspeitas de que o senador teria recebido, direta ou indiretamente, vantagens econômicas indevidas provenientes do esquema do banqueiro Daniel Vorcaro, responsável pelo escândalo do Banco Master.

Entre os indícios coletados, a PF aponta a possibilidade de Wagner ter sido beneficiado com um apartamento avaliado em R$ 2,5 milhões, além de propina que somaria cerca de R$ 3,5 milhões, repassada por intermédio de empresas ligadas ao grupo econômico de Vorcaro e a familiares do senador. A apuração detalha ainda que as primeiras supostas vantagens foram viagens em aviões particulares organizadas por Augusto Lima - ex‑sócio de Vorcaro e dono do já liquidado Banco Pleno - e a oferta de ingressos para um show em Los Angeles, nos Estados Unidos, em junho de 2023.

Esses bilhetes foram adquiridos pela empresa Reag Investimentos, também sob investigação, por mais de R$ 63 mil. Em mensagens trocadas, Wagner solicitou ampliação de ingressos para cinco pessoas, recebendo respostas informais que sugerem favorecimento pessoal. Outro ponto crítico envolve a negociação de um apartamento de luxo ainda em construção em Salvador.

Em novembro de 2024, Wagner encaminhou ao banqueiro Augusto Lima o contato do gerente da construtora, indicando a unidade 1.702, com preço de R$ 2,45 milhões, e continuou a intermediar a operação nos meses seguintes, inclusive solicitando dados do proprietário formal do imóvel para viabilizar a emissão de documentos. A P​F identificou ainda repasses financeiros totalizando R$ 3,5 milhões, movimentados de uma empresa controlada por Andrea Lima Novaes, prima de Augusto Lima, para a BN Financeira, empresa vinculada ao núcleo familiar de Wagner.

Uma das sócias da BN Financeira é Bonnie Toaldo Bonilha, esposa do enteado do senador, Eduardo Mendonça Sodré Martins, secretário de Meio Ambiente da Bahia, que também foi alvo da operação. A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, relator do caso no STF, e segue investigando se Wagner utilizou sua posição no Congresso para favorecer interesses do Banco Master e de seus controladores, em troca das vantagens descritas.

A PF busca confirmar se houve pagamento de propina, favorecimento em contratos ou qualquer outra conduta que comprometa a lisura do processo legislativo. O caso, que já remonta à primeira fase da investigação em novembro de 2025, mantém pressão sobre o governo e sobre a bancada aliada, ao passo que outros envolvidos, como Augusto Lima, continuam sob monitoramento, inclusive com o uso de tornozeleira eletrônica.





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