Senador Flávio Bolsonaro responde perguntas sobre polêmica cinebiografia e visita às PM

Notícia sobre o senador Flávio Bolsonaro visitar um batalhão da PM no RJ, responder a perguntas sobre a polêmica envolvendo a cinebiografia do pai Jair Bolsonaro e falar sobre investimentos em segurança pública.

O senador visitou um batalhão da PM no RJ e respondeu perguntas em torno da polêmica envolvendo a cinebiografia do pai Jair Bolsonaro, que esteve, nesta sexta-feira, 15 de maio, em um batalhão da Polícia Militar no estado para falar de investimentos em segurança pública.

O filho do ex-presidente comentou a polêmica em torno do filme sobre o pai, foi recebido com gritos de protestos e insultos como ‘bandido’ e ‘pega ladrão’ na ocasião.

"O filme tá pronto. Todos os recursos foram destinados para o filme. Ficou maravilhoso, vocês vão gostar bastante. O presidente Bolsonaro merece ter a sua honra resgatada e isso vai começar a ser construído a partir desse filme", declarou o senador pré-candidato à Presidência da República em uma visita ao batalhão





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