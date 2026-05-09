Senador Flávio Bolsonaro critica decisão de Alexandre de Moraes sobre redução de penas em inquérito dos atos golpistas

O senador Flávio Bolsonaro lamentou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que reduziu penas para condenados no inquérito dos atos golpistas de 8 de janeiro. O pré-candidato à presidência da República apontou Moraes como autor indireto do texto do projeto que virou lei e criticou sua postura em relação à dosimetria.

O senador Flávio Bolsonaro lamentou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que reduziu penas para condenados no inquérito dos atos golpistas de 8 de janeiro.

A decisão aconteceu depois que a defesa de Nara Faustino de Menezes, condenada por participação nos atos golpistas, ingressou com pedido para reduzir a pena dela, que é de 15 anos de reclusão. O pré-candidato à presidência da República apontou Moraes como autor indireto do texto do projeto que virou lei.

Conforme Flávio Bolsonaro, o ministro do STF é próximo do deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), que foi o relator do texto do PL da Dosimetria, na Câmara dos Deputados. O senador também criticou a postura de Moraes em relação à dosimetria, ao impedir o debate no legislativo e influenciar o texto aprovado no Congresso Nacional.

O SBT News confirmou um acordo entre grupos políticos próximos ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UNIÃO-AP), e o grupo político do senador Flávio Bolsonaro (PL) para derrotar o Planalto, manter a redução das penas aos condenados e enterrar a CPI do Banco Master. O ministro Alexandre de Moraes também teria participado da negociação. O SBT News procurou o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que informou que ele não deverá se manifestar





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