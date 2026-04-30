Senador Flávio Bolsonaro analisa derrota de Lula no STF no Ponto de Vista

O programa Ponto de Vista, com Flávio Bolsonaro e Humberto Costa, debate a rejeição histórica da indicação de Jorge Messias ao STF e a possível análise do veto ao PL da Dosimetria.

O programa Ponto de Vista, transmitido pelo canal VEJA+TV e suas plataformas digitais, receberá nesta quinta-feira, 30, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para uma análise aprofundada da recente derrota do governo Lula no Senado Federal.

A discussão central girará em torno da rejeição histórica da indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), um evento que marcou a noite de ontem e demonstra uma significativa resistência ao poder executivo. A votação, que resultou em 42 votos contra e 34 a favor, representa a primeira vez em 132 anos que um nome indicado ao STF é barrado pelo plenário do Senado, um precedente que ressoa profundamente no cenário político nacional.

Apenas em 1894, durante o governo de Floriano Peixoto, um número maior de indicações – cinco no total – não obteve a aprovação da Casa. A derrota do governo Lula não se limita à indicação de Messias. O Congresso Nacional poderá impor mais um revés à administração presidencial ainda hoje, com a análise do veto ao Projeto de Lei (PL) da Dosimetria, que trata da aplicação de penas no sistema criminal.

A expectativa é de um debate acalorado, com o governo buscando reverter o veto e a oposição defendendo sua manutenção. Para enriquecer a discussão, o programa contará com a participação do senador Humberto Costa (PT-PE) na segunda parte, trazendo a perspectiva da base governista e promovendo um diálogo construtivo sobre os desafios enfrentados pelo governo na articulação política.

A sabatina de Jorge Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, que antecedeu a votação em plenário, foi um momento crucial. Durante mais de oito horas, o indicado respondeu a questionamentos da oposição sobre sua atuação como Advogado-Geral da União (AGU) e seus posicionamentos ideológicos. Messias buscou transmitir uma imagem de equilíbrio e respeito às prerrogativas do Legislativo, defendendo a harmonia entre os Poderes e prometendo imparcialidade em suas decisões.

Jorge Messias, em sua defesa, enfatizou sua posição contrária ao aborto, afirmando que, enquanto AGU, defenderia a competência exclusiva do Congresso para legislar sobre o tema, reconhecendo as exceções constitucionais em casos de estupro e risco de vida para a mãe. Ele também se comprometeu a combater a corrupção e as fraudes no INSS, independentemente de envolvimento de pessoas próximas ao presidente Lula.

Messias ressaltou a importância da colegialidade no STF e a necessidade de uma relação 'sadia e harmônica' entre os Poderes, defendendo um 'constitucionalismo participativo' que valorize a interpretação conjunta da Constituição. O AGU relembrou sua atuação no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, período em que ganhou notoriedade nacional, inclusive com a famosa ligação em que Dilma avisava Lula sobre o envio do termo de sua posse como ministro da Casa Civil.

Sem mencionar diretamente o episódio, Messias o descreveu como um 'período desafiador', mas ressaltou sua postura profissional e sua fidelidade aos deveres do cargo. A rejeição da indicação de Messias abre um novo capítulo na disputa política pelo controle do STF, com o governo Lula tendo que apresentar um novo nome que possa obter a aprovação do Senado. O episódio demonstra a crescente polarização política no país e a dificuldade do governo em construir consensos no Congresso Nacional





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