Senador do PP defende investigação em Banco Master e se afasta de caso

O senador e presidente do PP, Tarcísio, defendeu que as suspeitas envolvendo o Banco Master sejam investigadas 'doa a quem doer' e se afasta de um caso em que o governo estadual tem pré-candidatos do partido. A nova fase da operação da PF, chamada Compliance Zero, foi mais uma ação contra o 'andar de cima' do crime organizado, segundo o diretor da PF.

Ao longo do período em que governador de SP foi cotado para disputar a eleição para a Presidência, o senador e presidente do PP buscou emplacar seu nome como possível vice na chapa (Republicanos).

Depois de participar de uma inauguração do governo estadual em Itaquaquecetuba (SP), defendeu que as suspeitas envolvendo o Banco Master sejam investigadas 'doa a quem doer', um dia após seu aliado Nova fase da Compliance Zero foi mais uma ação contra o 'andar de cima' do crime organizado, diz diretor da PF. É um escândalo grave. Precisa ser apurado, precisa ser investigado, doa a quem doer. Todas as pessoas que têm envolvimento precisam ser investigadas, disse Tarcísio à imprensa.

Pré-candidato à reeleição, o governador buscou se afastar do caso, negando consequências para sua campanha, que deverá ter o PP na coligação de apoio. Um dos pré-candidatos da chapa ao Senado é do partido, o deputado federal. Nós estamos diante de um grande escândalo, um escândalo nacional, de proporção gigantesca, e isso tem que ser esclarecido. A população demanda resposta.

A população não suporta mais ver episódios de corrupção. Não admite mais ser lesada, afirmou Tarcísio. A gente espera que tudo seja apurado, que tudo fique às claras, que tudo seja esclarecido, que valores sejam devolvidos. Então, eu entendo que o que a população demanda é justiça, que as coisas aconteçam. Ninguém suporta mais ver episódios de corrupção





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