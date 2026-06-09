Senador colombiano Iván Cepeda reconhece resultado das eleições e acusa rival de planejar forjar autoatentado

O senador colombiano Iván Cepeda, candidato à presidência do país e apoiado pelo presidente Gustavo Petro, reconheceu o resultado das eleições realizadas no dia 31 de maio e acusou seu rival de planejar forjar um autoatentado para tentar influenciar o 2º turno da eleição.

O senador colombiano Iván Cepeda , candidato à presidência do país e apoiado pelo presidente Gustavo Petro, reconheceu o resultado das eleições realizadas no dia 31 de maio.

Cepeda, que terminou a apuração atrás do candidato de direita Abelardo de la Espriella, com 40,90% dos votos contra 43,7% de seu rival, afirmou que irá disputar o 2º turno contra Espriella em 21 de junho. O senador acusou seu rival de estar planejando forjar um autoatentado para tentar influenciar o 2º turno da eleição, mas não forneceu provas para sustentar a acusação.

Cepeda defende o diálogo como forma de encerrar o conflito armado com guerrilhas e promete dar continuidade às políticas sociais implementadas durante o governo de Gustavo Petro. O senador também apoia o aumento do salário mínimo, a redução de benefícios para congressistas e uma reforma agrária. Já o candidato de direita Abelardo de la Espriella, líder do movimento ultraconservador Defensores da Pátria, ganhou força na reta final da campanha e promete uma ofensiva militar para enfrentar a questão das guerrilhas.

De la Espriella também acusou integrantes da inteligência colombiana de participarem de um plano para assassiná-lo e defende retirar a Colômbia de organismos internacionais, como a ONU e a OEA. O senador e filósofo Cepeda, de 63 anos, é conhecido por atuar na mediação das negociações de paz com as Farc, acordo assinado em 2016, e foi pivô de um processo judicial que resultou na prisão do ex-presidente Álvaro Uribe.

Cepeda também defende o aumento do salário mínimo e a redução de benefícios para congressistas, e promete dar continuidade às políticas sociais implementadas durante o governo de Gustavo Petro. Já o candidato de direita Abelardo de la Espriella, líder do movimento ultraconservador Defensores da Pátria, ganhou força na reta final da campanha e promete uma ofensiva militar para enfrentar a questão das guerrilhas.

De la Espriella também acusou integrantes da inteligência colombiana de participarem de um plano para assassiná-lo e defende retirar a Colômbia de organismos internacionais, como a ONU e a OEA. A economia não aparece entre as principais preocupações dos colombianos, com 40% dos entrevistados citando a segurança pública como o principal problema do país, enquanto desemprego e economia foram citados por 11%. Foi nesse cenário que De la Espriella ganhou força na disputa.

O candidato afirma admirar políticos de direita, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, com quem tem certa semelhança física. De la Espriella também se envolveu em polêmicas ao longo da campanha, incluindo a morte de dois integrantes da sua campanha a tiros em 15 de maio e a acusação de integrantes da inteligência colombiana de participarem de um plano para assassiná-lo





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