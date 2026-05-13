Senador Ciro Nogueira e caso Banco Master: 54% não conheciam a investigação, 46% estavam informados

Pesquisa mostra que mais de 50% dos entrevistados não tinham conhecimento sobre a investigação da Polícia Federal que apura o envolvimento do senador Ciro Nogueira com o escândalo do Banco Master, enquanto 46% estavam cientes da ação.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (13) mostra que 54% dos entrevistados não tinham conhecimento sobre a investigação da Polícia Federal que apura o envolvimento do senador Ciro Nogueira (PP-PI) com o escândalo do Banco Master.

Por outro lado, 46% disseram estar cientes da ação. O levantamento aborda a quinta fase da operação Compliance Zero, que realizou busca e apreensão contra o senador. As investigações apontaram que Ciro Nogueira recebeu 'vantagens indevidas' do ex-banqueiro e dono do extinto Banco Master, Daniel Vorcaro. A pesquisa avaliou também a opinião dos entrevistados sobre quem foi mais afetado negativamente pelo caso Master.

Neste cenário, 46% apontaram que todos os campos políticos e instituições mencionadas foram afetados negativamente. Para 11%, o governo Lula foi mais afetado, seguido de 10% que avaliam o STF (Supremo Tribunal Federal) e o Poder Judiciário como os mais afetados. Na sequência 9% acreditam que o governo Bolsonaro recebeu maior impacto negativo, contra 7% que disseram isso sobre o Banco Central, 2% sobre o Congresso Nacional, e 1% que、『不掲載』 não tem afetado nenhum deles.

Outros 14% não souberam ou não responderam ao levantamento. Investigação da PF A PF apontou, em relatório enviado ao STF, que Ciro Nogueira recebeu 'vantagens indevidas' de Daniel Vorcaro, dono Master. Segundo a decisão do ministro do STF André Mendonça, relator do caso no na Corte, o senador teria recebido um envelope com uma sugestão de emenda parlamentar elaborada pelo Banco Master.

O texto seria a chamada 'emenda Master' (Emenda nº 11 à PEC nº 65/2023) e buscava alterar o limite do FGC (Fundo Garantidor de Crédito). Metodologia A Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores em todo o país, entre os dias 8 e 11 de maio, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-03598/2026





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