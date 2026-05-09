Senador Ciro Nogueira Corroído na Rede de Fraude do Banco Master e Encobertamento Político: Polícia Federal Autoriza Busca na Casa e Revela Rancor do ex-Dono do Master

O senador Ciro Nogueira, cacife do Centrão, está a beira da renúncia se as investigações revelarem qualquer ligação comercial ou ilegal com o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A Polícia Federal descobriu que a casa de Ciro foi usada para encontros fechados entre banqueiros, políticos e servidores próximos ao governo Bolsonaro, sendo essa residência considerada uma sofisticada awinhe para as mensagens do ex-CEO. Outro foco da busca e prisão é a empresa do senador com as iniciais de sua sigla política, que comprou parte de uma empresa dirigida por um primo de Vorcaro.

Alvo de busca e apreensão da Polícia Federal (PF) na última quinta-feira, 7, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) vinha, nos últimos meses, tranquilizando aliados que demonstravam preocupação com possíveis consequências para o cacife do Centrão a partir das investigações da megafraude do Banco Master e dos tentáculos políticos do esquema do ex-CEO Daniel Vorcaro .

Em um deslocamento pelo interior do Piauí no mês passado, um amigo ofereceu ajuda: 'Ciro, se tiver qualquer coisa, é só falar que a gente se prepara para poder te defender', disse o interlocutor durante um voo entre uma agenda política e outra.

'Posso lhe garantir que não tenho nada a ver com isso aí', afirmou o presidente do Progressistas. Ciro já prometeu publicamente renunciar ao mandato no Congresso se as apurações revelarem vínculos negociais com Vorcaro ou alguma ilegalidade. Ele não nega a amizade com Vorcaro e, a quem o questiona, admite sem rodeios ter viajado em jatinhos e comparecido a eventos sociais do pivô da maior fraude financeira da história do país, estimada em ao menos 50 bilhões de reais.

'Vão me encontrar em festas, jantares, solenidade, mas em nenhum tipo de negócio', afirma. A Polícia Federal discorda. Informações reproduzidas na decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a batida na casa de Ciro apontam que a CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda, empresa do senador batizada com suas iniciais, comprou 30% da Green Investimentos S.A. , dirigida por um primo de Vorcaro.

Com base em uma troca de mensagens entre o banqueiro e esse parente, os investigadores também dizem que Ciro teria recebido uma 'mesada' de 300.000 reais do ex-dono do Master





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