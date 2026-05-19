Senado rejeita nome de Jorge Messias ao STF; Lula garante nova tentativa; Alckmin e Pacheco tentam convencê-lo

Após a rejeição do Senado ao nome de Jorge Messias para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal, Lula teria garantido ao advogado-geral da União que pretende enviá-lo novamente para a mesma vaga no momento em que considerar oportuno. Isso é uma informação da analista de política Edilene Lopes.

Após a rejeição do Senado ao nome de Jorge Messias para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal , Lula teria garantido ao advogado-geral da União que pretende enviá-lo novamente para a mesma vaga no momento que considerar oportuno, de acordo com informação da analista de política Edilene Lopes.

Segundo Edilene, a leitura dos interlocutores de Alcolumbre é de que Lula 'já perdeu bastante'. Além de não ter conseguido emplacar seu indicado no STF, Lula também teria ficado sem um candidato ao governo de Minas Gerais, já que a crise com Flávio acentua tensão com Michelle e filhos de Bolsonaro. Lula e Geraldo Alckmin ainda tentariam convencer Pacheco a se candidatar, mas, por hora, sem sucesso.

Alcolumbre, por sua vez, articularia uma cadeira no Tribunal de Contas da União para Rodrigo Pacheco, com uma possível indicação atrelada à saída de Bruno Dantas. A analista alertou ainda que o cenário para uma futura indicação de Messias seria desfavorável: na próxima legislatura, Alcolumbre pode ser reeleito presidente do Senado, e a composição da Casa tende a ser mais à direita.

Por outro lado, em um movimento arriscado, o PT poderia lançar um candidato próprio para enfeibar o apoio a Messias, mas nem a base de Lula nem de Alcolumbre acreditam que isso possa acontecer. Fatos novos terão que vir à tona para que uma articulação para Jorge Messias dê certo





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