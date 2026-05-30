Senado rejeita indicado ao STF pela primeira vez em 130 anos e Lula promete reenviar nome

Pela primeira vez em mais de um século, o Senado rejeitou um indicado à Suprema Corte. O presidente Lula afirmou que vai enviar novamente o nome de Jorge Messias. No entanto, regimento interno e calendário político podem adiar a votação para 2026 ou depois.

No plenário do Senado, os senadores rejeitaram um indicado à Suprema Corte , fato inédito em mais de 130 anos. Durante um evento de anúncio de investimentos da Petrobras em Sergipe, o presidente Lula declarou: Ele foi derrotado por uma questão simplesmente política .

E o que vai acontecer, senadores? Eu vou mandar o Messias outra vez. A referência é à nova indicação do atual advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. A rejeição gera um impasse institucional, pois, embora o presidente da República tenha a prerrogativa constitucional de reenviar o nome, a análise da nova indicação pelos senadores esbarra em limites regimentais e políticos.

Um ato da Mesa do Senado de 2010 estabelece que um candidato rejeitado pela Casa não pode ter sua nova indicação apreciada no mesmo ano da rejeição. Pela regra, a votação só poderia acontecer a partir de fevereiro do próximo ano, quando o Congresso retorna os trabalhos após o recesso.

Contudo, em 2027 o Senado terá nova composição, o que altera as relações de força políticas. Outra possibilidade seria a alteração ou anulação desse ato interno, manobra que demandaria o apoio de lideranças e da maioria dos senadores. A oposição planeja difundir essa limitação nas redes sociais para pressionar o governo e enquadrar o debate em termos técnicos e jurídicos, chamando a atenção para o autocontrole do Congresso sobre seu próprio calendário.

Mesmo desconsiderando esse obstáculo regimental, o ambiente político continua adverso para a aprovação de Messias. A relação entre o Senado e o Executivo está tensa desde a derrota histórica do AGU no plenário no fim de abril. A percepção dos senadores é de que, caso Lula confirme a nova indicação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, usará o pouco tempo no primeiro semestre para adiar a votação.

O recesso parlamentar está previsto para começar em 18 de julho e, no segundo semestre, os congressistas focarão nas campanhas eleitorais. Somado ao esforço concentrado do Senado para votar a PEC do fim da 6x1, o calendário fica apertado. Nesse cenário, a leitura predominante é de que a nova indicação de Messias, se confirmada, não será apreciada em 2025, ficando para 2026 ou mesmo para a próxima legislatura





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