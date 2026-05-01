Senado Rejeita Indicação de Jorge Messias para o STF em Votação Conturbada

O Senado Federal rejeitou a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, gerando forte reação do indicado e do governo. A decisão acirra a tensão entre os poderes e abre novas perspectivas no cenário político.

O Senado Federal rejeitou, em votação realizada na noite de quarta-feira (29), a indicação de Jorge Messias para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal ( STF ).

A decisão, que contou com 42 votos contrários e apenas 34 favoráveis, encerra a tentativa do ex-advogado-geral da União de assumir o cargo deixado vago por Luis Roberto Barroso em outubro do ano passado. A rejeição desencadeou uma forte reação de Messias, que, em conversas com aliados, classificou o ocorrido como um “golpe” orquestrado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, com a participação, segundo ele, do ministro da Justiça, Flávio Dino.

De acordo com informações apuradas, Messias está ativamente buscando identificar e mapear o que considera ser uma operação coordenada para impedir sua aprovação no Senado. Ele alega que ministros do Supremo Tribunal Federal exerceram influência direta sobre o resultado da votação, mencionando especificamente Moraes e Dino. A percepção de Messias é que a derrota não foi um acaso, mas sim o resultado de uma articulação política deliberada, o que ele descreve como um ato de sabotagem.

A insatisfação se estende ao entorno do governo, onde a situação é encarada como um confronto direto com o Poder Judiciário. Uma ala governista já se mobilizou para responder à rejeição, adotando uma postura de confronto e utilizando a expressão “guerra” para descrever o momento. A avaliação predominante é que a disputa institucional evoluiu para um embate político explícito. A rejeição de Jorge Messias pode ter consequências inesperadas no cenário político.

Aliados do indicado sugerem que o episódio pode aproximar o ex-deputado federal Flávio Bolsonaro do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do ministro Alexandre de Moraes, fortalecendo a narrativa de um “sistema” atuando contra o governo. Essa leitura estratégica visa capitalizar a insatisfação com a decisão do Senado e consolidar uma oposição ao que consideram ser uma força contrária aos interesses do Executivo. Paralelamente, a possibilidade de Messias assumir o Ministério da Justiça, já em discussão nos bastidores, ganha força.

Caso essa mudança ocorra, ele deverá assumir o comando político da Polícia Federal, o que geraria novas dinâmicas no âmbito da segurança pública e das investigações em curso. A participação do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, em um jantar na véspera da sabatina de Messias, contudo, gerou descontentamento no Planalto, levantando questionamentos sobre a sua imparcialidade. A situação demonstra a escalada da tensão entre os poderes e a complexidade das articulações políticas em jogo.

Messias, por sua vez, demonstra determinação em reagir à rejeição, buscando o apoio do presidente Lula para defender seus interesses e fortalecer sua posição no cenário político nacional. A expectativa é que os próximos dias sejam marcados por intensas negociações e manobras políticas, com o objetivo de definir os rumos da relação entre o Executivo e o Judiciário





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