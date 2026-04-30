Head Topics

Senado rejeita indicação de Jorge Messias para o STF em votação histórica

Política News

Senado rejeita indicação de Jorge Messias para o STF em votação histórica
STFSenadoJorge Messias
📆4/30/2026 5:38 AM
📰sbtnews
132 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 73% · Publisher: 51%

Pela primeira vez em mais de um século, o Senado Federal rejeitou a indicação de um nome para o STF, marcando um momento raro na história do país. A votação contra Jorge Messias, com 42 votos contra e 34 a favor, representa um revés político para o governo Lula e reacende debates sobre os critérios de seleção para a Suprema Corte.

O Senado Federal rejeitou nesta quarta-feira (29) o nome de Jorge Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ). Ele recebeu 34 votos a favor e 42 contra, sendo necessários 41 para a aprovação.

A rejeição da indicação de Jorge Messias ao STF é um episódio raro na história do país. Desde a criação da Corte, em 1890, apenas seis nomes indicados por presidentes da República foram barrados pelo Senado, sendo cinco deles ainda no século XIX. As primeiras e únicas rejeições por décadas ocorreram em 1894, durante o governo do marechal Floriano Peixoto. Na época, o processo de indicação era diferente: o escolhido podia assumir o cargo antes mesmo da aprovação do Senado.

Um dos casos mais curiosos da história do STF é o de Cândido Barata Ribeiro, que chegou a atuar como ministro da Corte antes de ter o nome rejeitado pelo Senado, em 1894. Cândido Barata Ribeiro foi médico-cirurgião, professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e teve atuação destacada na política brasileira.

Ele participou de movimentos importantes, como a luta pelo fim da escravidão e da Monarquia, e também ocupou o cargo de prefeito do então Distrito Federal, o atual Rio de Janeiro após a queda de dom Pedro II. Apesar da trajetória relevante, os senadores decidiram barrar sua permanência no STF por um motivo principal: ele não tinha formação jurídica. Na época, esse critério foi considerado essencial para o exercício do cargo na Suprema Corte.

Além de Barata Ribeiro, outros quatro indicados por Floriano Peixoto também foram rejeitados pelo Senado no mesmo período. Ao todo, o presidente indicou 11 nomes no período. Esses episódios marcaram a única fase da história em que múltiplas indicações ao STF foram barradas. Na época, as sessões do Senado eram secretas e muitos registros se perderam, o que dificulta a reconstituição dos critérios adotados pelos parlamentares.

A lista completa de indicações barradas pelo Senado inclui Jorge Messias, indicado por Luiz Inácio Lula da Silva em 2026; Cândido Barata Ribeiro, indicado por Floriano Peixoto em 1894; Ewerton Quadros, indicado por Floriano Peixoto em 1894; Demóstenes Lobo, indicado por Floriano Peixoto em 1894; Galvão de Queiroz, indicado por Floriano Peixoto em 1894; e Antônio Seve Navarro, indicado por Floriano Peixoto em 1894. Segundo o acervo, além de Barata Ribeiro, alguns deles também não tinham formação em direito, como era o caso de Quadros e Lobo.

Com a rejeição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá de indicar outro nome para a vaga. Embora não haja impedimento constitucional para que ele indique o AGU novamente, a tendência é que o presidente recalibre a escolha. A decisão, inédita na história recente da República, representa um duro revés político para o governo e também é interpretada como um recado ao próprio STF

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sbtnews /  🏆 25. in BR

STF Senado Jorge Messias Lula Supremo Tribunal Federal

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Indicação de Jorge Messias ao STF: Senado em fase decisiva e Alcolumbre adota cautelaIndicação de Jorge Messias ao STF: Senado em fase decisiva e Alcolumbre adota cautelaA indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal enfrenta um momento crucial no Senado, com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, demonstrando cautela e influenciando o resultado da votação. O governo avalia um cenário apertado e busca apoio para garantir a aprovação.
Read more »

Jorge Messias enfrenta sabatina no Senado para vaga no STF em meio a tensões políticasJorge Messias enfrenta sabatina no Senado para vaga no STF em meio a tensões políticasO advogado-geral da União, Jorge Messias, será sabatinado na CCJ do Senado para concorrer a uma vaga no STF. A votação será secreta e exigirá maioria de votos na comissão e no plenário. A indicação de Messias por Lula gerou uma crise política com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que buscava emplacar um aliado. O governo empenhou R$ 12 bilhões em emendas parlamentares antes da sabatina.
Read more »

Lula formaliza indicação de Jorge Messias para vaga no STF; sabatina no Senado será nesta quartaLula formaliza indicação de Jorge Messias para vaga no STF; sabatina no Senado será nesta quartaO ministro da AGU, Jorge Messias, será sabatinado pela CCJ do Senado nesta quarta-feira (29) para ocupar vaga no STF. A votação será apertada e o governo busca apoio de senadores indecisos. A indicação causou desgaste com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Read more »

Senado sabatina Jorge Messias para ministro do STFSenado sabatina Jorge Messias para ministro do STFA Comissão de Constituição e Justiça do Senado realiza nesta quarta-feira a sabatina e votação de Jorge Messias, atual AGU, para ministro do STF. Indicado por Lula, Messias precisa ser aprovado pela CCJ e pelo plenário do Senado. A votação será secreta e requer maioria simples. Renan Filho e Wellington Dias, senadores e ministros em licença, votarão a favor. A reunião da CCJ começa às 9h.
Read more »

Jorge Messias enfrenta sabatina no Senado para vaga no STFJorge Messias enfrenta sabatina no Senado para vaga no STFO advogado-geral da União, Jorge Messias, será sabatinado pela CCJ do Senado nesta quarta-feira, com expectativas de aprovação após mudanças na composição da comissão. A oposição planeja manifestações durante o processo.
Read more »

Jorge Messias busca perfil discreto no STF e enfrenta sabatina no SenadoJorge Messias busca perfil discreto no STF e enfrenta sabatina no SenadoAdvogado-geral da União, Jorge Messias, sinaliza intenção de evitar exposição pública como futuro ministro do STF em meio a crise de imagem da corte e pressão de grupos religiosos. Sua sabatina na CCJ do Senado ocorre nesta quarta-feira.
Read more »



Render Time: 2026-04-30 08:38:30