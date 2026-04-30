Senado rejeita indicação de Jorge Messias para o STF em votação histórica

Pela primeira vez em mais de um século, o Senado Federal rejeitou a indicação de um nome para o STF, marcando um momento raro na história do país. A votação contra Jorge Messias, com 42 votos contra e 34 a favor, representa um revés político para o governo Lula e reacende debates sobre os critérios de seleção para a Suprema Corte.

O Senado Federal rejeitou nesta quarta-feira (29) o nome de Jorge Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ). Ele recebeu 34 votos a favor e 42 contra, sendo necessários 41 para a aprovação.

A rejeição da indicação de Jorge Messias ao STF é um episódio raro na história do país. Desde a criação da Corte, em 1890, apenas seis nomes indicados por presidentes da República foram barrados pelo Senado, sendo cinco deles ainda no século XIX. As primeiras e únicas rejeições por décadas ocorreram em 1894, durante o governo do marechal Floriano Peixoto. Na época, o processo de indicação era diferente: o escolhido podia assumir o cargo antes mesmo da aprovação do Senado.

Um dos casos mais curiosos da história do STF é o de Cândido Barata Ribeiro, que chegou a atuar como ministro da Corte antes de ter o nome rejeitado pelo Senado, em 1894. Cândido Barata Ribeiro foi médico-cirurgião, professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e teve atuação destacada na política brasileira.

Ele participou de movimentos importantes, como a luta pelo fim da escravidão e da Monarquia, e também ocupou o cargo de prefeito do então Distrito Federal, o atual Rio de Janeiro após a queda de dom Pedro II. Apesar da trajetória relevante, os senadores decidiram barrar sua permanência no STF por um motivo principal: ele não tinha formação jurídica. Na época, esse critério foi considerado essencial para o exercício do cargo na Suprema Corte.

Além de Barata Ribeiro, outros quatro indicados por Floriano Peixoto também foram rejeitados pelo Senado no mesmo período. Ao todo, o presidente indicou 11 nomes no período. Esses episódios marcaram a única fase da história em que múltiplas indicações ao STF foram barradas. Na época, as sessões do Senado eram secretas e muitos registros se perderam, o que dificulta a reconstituição dos critérios adotados pelos parlamentares.

A lista completa de indicações barradas pelo Senado inclui Jorge Messias, indicado por Luiz Inácio Lula da Silva em 2026; Cândido Barata Ribeiro, indicado por Floriano Peixoto em 1894; Ewerton Quadros, indicado por Floriano Peixoto em 1894; Demóstenes Lobo, indicado por Floriano Peixoto em 1894; Galvão de Queiroz, indicado por Floriano Peixoto em 1894; e Antônio Seve Navarro, indicado por Floriano Peixoto em 1894. Segundo o acervo, além de Barata Ribeiro, alguns deles também não tinham formação em direito, como era o caso de Quadros e Lobo.

Com a rejeição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá de indicar outro nome para a vaga. Embora não haja impedimento constitucional para que ele indique o AGU novamente, a tendência é que o presidente recalibre a escolha. A decisão, inédita na história recente da República, representa um duro revés político para o governo e também é interpretada como um recado ao próprio STF





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