Senado rejeita indicação de Jorge Messias para o STF em derrota histórica para Lula

O Senado Federal rejeitou a indicação de Jorge Messias para o STF em votação secreta, representando um duro revés para o governo Lula. A decisão, com 42 votos contra e 34 a favor, foi a primeira rejeição de um nome para o STF em mais de 130 anos. A imprensa internacional destacou o caráter histórico do evento e as tensões políticas entre o Executivo e o Legislativo.

Em uma das decisões mais impactantes da história recente do Brasil, o Senado Federal rejeitou, em votação secreta, a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias , para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ).

O resultado, com 42 votos contra e 34 a favor, além de uma abstenção, representou um duro revés político para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que buscava consolidar sua influência no Judiciário com a nomeação. A rejeição foi amplamente noticiada pela imprensa internacional, que destacou o caráter histórico do evento, já que a última vez em que um nome indicado ao STF foi rejeitado pelo Senado ocorreu em 1894, durante o governo de Floriano Peixoto.

A decisão do Senado foi interpretada como um sinal de descontentamento do Legislativo em relação ao governo Lula, especialmente após meses de articulações políticas intensas para garantir a aprovação de Messias. O advogado, conhecido por sua proximidade com o presidente e por ser um cristão evangélico proeminente, foi visto como uma estratégia de Lula para aproximar-se de um eleitorado religioso em crescimento.

No entanto, a indicação gerou controvérsias, incluindo a insatisfação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que defendia outro nome para o cargo. A votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, que durou mais de oito horas, revelou as tensões políticas existentes, com Messias tentando conquistar votos da direita e da extrema-direita por meio de sinalizações conservadoras.

A rejeição de Messias foi amplamente comentada por veículos internacionais, como o The Washington Post, que classificou o resultado como um duro golpe político para Lula, e a agência Bloomberg, que destacou o impacto da derrota nas perspectivas de reeleição do presidente. A Reuters, por sua vez, destacou que a indicação de Messias irritou parte do Legislativo, que reagiu negativamente à escolha desde novembro.

A emissora portuguesa SIC Notícias também destacou o caráter histórico da rejeição, lembrando que Alcolumbre sempre se mostrou contrário ao nome. O episódio deve agravar as tensões entre o governo e o Legislativo, especialmente em um momento em que Lula busca consolidar sua agenda política antes das eleições





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