Senado rejeita indicação de Jorge Messias para o STF em votação histórica

Pela primeira vez desde 1894, o Senado Federal rejeitou uma indicação presidencial para o Supremo Tribunal Federal (STF). O advogado-geral da União, Jorge Messias, foi barrado por 42 votos contra 34, marcando um momento inédito na relação entre os poderes. A decisão abre um novo cenário político e exige que o presidente Lula envie um novo nome para ocupar a vaga deixada por Luís Roberto Barroso.

Em uma derrota histórica para o governo federal, o Senado rejeitou a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias , para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ).

A votação, realizada em sessão plenária, terminou com 42 votos contra, 34 a favor e uma abstenção, marcando a primeira vez desde 1894 que o Senado vetou uma nomeação presidencial para o STF. O resultado surpreendeu muitos observadores políticos, já que Messias havia recebido o aval da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado por 16 votos a 11, o que era visto como um sinal positivo para sua confirmação.

Após a votação, Messias se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Alvorada, acompanhado pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães. Durante o encontro, Messias agradeceu o apoio recebido e demonstrou aceitação da decisão, afirmando que a vida é feita de vitórias e derrotas.

'Sou grato aos votos que recebi. Acho que cada um de nós cumpre um propósito e eu cumpri o meu. Vim hoje, participei, me submeti a uma sabatina de coração aberto, de alma leve. Falei a verdade, o que penso, o que sinto.

Agora, a vida é assim, tem dias de vitórias e dias de derrotas. Nós temos que aceitar. O Plenário do Senado é soberano', declarou o indicado. A rejeição de Messias abre um novo capítulo na relação entre o Executivo e o Legislativo, especialmente em um momento em que o governo Lula busca consolidar sua agenda política.

Com a vaga no STF ainda aberta, Lula terá que enviar um novo nome para ocupar o lugar deixado por Luís Roberto Barroso, que se aposentou no final do ano passado. Esta é a terceira indicação de Lula para o STF neste mandato, após a confirmação de Cristiano Zanin e Flávio Dino. A última vez que o Senado rejeitou uma indicação para o STF foi em 1894, durante o governo do marechal Floriano Peixoto, quando cinco nomes foram vetados.

Entre os indicados naquela época estavam Barata Ribeiro, Innocêncio Galvão de Queiroz, Ewerton Quadros, Antônio Sève Navarro e Demosthenes da Silveira Lobo. A rejeição de Messias pode ter implicações significativas para a composição do STF, que atualmente tem uma maioria de ministros indicados por governos de centro-esquerda. Analistas políticos acreditam que a decisão do Senado reflete tensões internas no Legislativo e a busca por um perfil mais consensual para o cargo.

Enquanto isso, o governo federal já começa a avaliar possíveis substitutos para Messias, com nomes como a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, sendo mencionados como possíveis candidatos. A rejeição também pode impactar a estratégia política de Lula, que busca fortalecer sua base de apoio no Congresso Nacional para avançar com sua agenda legislativa





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