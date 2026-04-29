Senado Rejeita Indicação de Jorge Messias para o STF em Decisão Histórica

Após sabatina na CCJ, o Senado rejeitou a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. A última rejeição de um ministro ocorreu há 132 anos, em 1894. A decisão levanta questões sobre o processo de indicação e o futuro do diálogo entre os poderes.

O Senado Federal protagonizou um evento histórico nesta quarta-feira, 29 de maio, ao rejeitar a indicação de Jorge Messias para a mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal ( STF ).

A decisão, tomada após uma intensa sabatina conduzida pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), marca um momento singular na história institucional brasileira, representando a primeira rejeição de um indicado ao STF em 132 anos. A última vez que o Senado exerceu esse poder de veto ocorreu em 1894, durante a presidência do Marechal Floriano Peixoto, um período marcado por significativa instabilidade política e institucional no início da República.

Naquela época, cinco indicações foram barradas, refletindo a fragilidade do processo de escolha e a falta de critérios bem definidos para a ocupação de cargos no Supremo. A composição da corte, em seus primórdios, era frequentemente preenchida por indivíduos sem formação jurídica específica, com predominância de perfis políticos ou militares, o que gerava naturalmente resistência e questionamentos por parte dos senadores.

A evolução do sistema jurídico brasileiro, ao longo do século XX, consolidou a exigência de notório saber jurídico como um requisito fundamental para os Ministros do STF, buscando garantir a competência técnica e a imparcialidade na aplicação da lei. Um exemplo emblemático dessa transição é o caso do médico Barata Ribeiro, nomeado inicialmente para o cargo, mas cuja indicação foi posteriormente rejeitada pelo Senado, demonstrando a crescente importância da qualificação jurídica para os membros da corte.

Jorge Messias, atual Advogado-Geral da União, havia sido indicado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para preencher a vaga deixada pela aposentadoria do Ministro Luís Roberto Barroso. A sabatina, transmitida ao vivo e amplamente acompanhada pela mídia e pela sociedade civil, expôs o candidato a um escrutínio detalhado sobre suas posições em temas cruciais para o país, como direitos fundamentais, justiça social e o papel do STF no sistema político.

A rejeição, portanto, não se resume a uma simples votação no Senado, mas reflete um debate profundo sobre os critérios de escolha dos Ministros do STF e a importância de garantir a independência e a legitimidade da corte. A decisão do Senado levanta questões importantes sobre o futuro do diálogo entre os poderes da República e a necessidade de um processo de indicação mais transparente e participativo.

A sabatina revelou divergências significativas entre as visões de Jorge Messias e de parte dos senadores, especialmente em relação a temas como a atuação do STF em questões políticas e a interpretação da Constituição. A rejeição, em última análise, demonstra a força do poder legislativo em exercer seu papel de fiscalização e controle sobre os demais poderes, garantindo o equilíbrio e a harmonia entre as instituições democráticas.

A complexidade do cenário político e a polarização ideológica também influenciaram o resultado da votação, evidenciando a dificuldade de construir consensos em temas sensíveis e controversos. A Constituição Federal de 1988 estabelece o procedimento a ser seguido em caso de rejeição de um nome indicado ao STF. De acordo com o texto constitucional, o Presidente da República deve apresentar uma nova indicação para a mesma vaga, que será novamente submetida à apreciação e aprovação da maioria absoluta do Senado Federal.

Esse processo garante que a escolha dos Ministros do STF seja feita com o devido rigor e a participação do poder legislativo, assegurando a legitimidade e a representatividade da corte. A indicação ao Senado, atualmente, é de livre escolha do Presidente da República, mas deve observar alguns critérios básicos estabelecidos pela Constituição e pela jurisprudência. Após a indicação presidencial, o candidato é sabatinado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, composta por 27 senadores.

Durante a sabatina, o candidato responde a perguntas dos senadores sobre sua trajetória profissional, suas posições em temas relevantes e sua visão sobre o papel do STF na sociedade brasileira. A CCJ emite um parecer sobre a indicação, que é então encaminhado ao plenário do Senado para votação. A aprovação da indicação requer o voto favorável da maioria absoluta dos senadores, ou seja, pelo menos 41 votos.

O processo de indicação e sabatina visa garantir que os Ministros do STF possuam as qualificações necessárias para exercer o cargo com responsabilidade e imparcialidade, defendendo a Constituição e os direitos dos cidadãos. A rejeição de Jorge Messias abre um novo capítulo nessa história, com a expectativa de que o Presidente Lula apresente um novo nome que possa obter a aprovação do Senado e contribuir para o fortalecimento do sistema de justiça brasileiro





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

STF Jorge Messias Senado Indicação Rejeição CCJ Supremo Tribunal Federal Lula Constituição Sabatina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Indicação de Jorge Messias ao STF: Senado em fase decisiva e Alcolumbre adota cautelaA indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal enfrenta um momento crucial no Senado, com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, demonstrando cautela e influenciando o resultado da votação. O governo avalia um cenário apertado e busca apoio para garantir a aprovação.

Read more »

Jorge Messias enfrenta sabatina no Senado para vaga no STF em meio a tensões políticasO advogado-geral da União, Jorge Messias, será sabatinado na CCJ do Senado para concorrer a uma vaga no STF. A votação será secreta e exigirá maioria de votos na comissão e no plenário. A indicação de Messias por Lula gerou uma crise política com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que buscava emplacar um aliado. O governo empenhou R$ 12 bilhões em emendas parlamentares antes da sabatina.

Read more »

Lula formaliza indicação de Jorge Messias para vaga no STF; sabatina no Senado será nesta quartaO ministro da AGU, Jorge Messias, será sabatinado pela CCJ do Senado nesta quarta-feira (29) para ocupar vaga no STF. A votação será apertada e o governo busca apoio de senadores indecisos. A indicação causou desgaste com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Read more »

Senado sabatina Jorge Messias para ministro do STFA Comissão de Constituição e Justiça do Senado realiza nesta quarta-feira a sabatina e votação de Jorge Messias, atual AGU, para ministro do STF. Indicado por Lula, Messias precisa ser aprovado pela CCJ e pelo plenário do Senado. A votação será secreta e requer maioria simples. Renan Filho e Wellington Dias, senadores e ministros em licença, votarão a favor. A reunião da CCJ começa às 9h.

Read more »

Senado rejeita nome de Messias ao STF e impõe derrota histórica a LulaO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »

Em derrota para o governo, Senado rejeita Messias para vaga ao STFSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »