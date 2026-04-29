Senado rejeita indicação de Jorge Messias para o STF em votação histórica

O advogado-geral da União, Jorge Messias, foi rejeitado pelo Senado em votação para ocupar uma vaga no STF, marcando a primeira vez em mais de um século que um indicado ao Supremo não é aprovado. A decisão reflete divisões políticas e debates sobre a composição da Corte.

O advogado-geral da União, Jorge Messias , foi rejeitado em votação no plenário do Senado Federal nesta quarta-feira (29), por 42 votos a 34, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal ( STF ).

A indicação de Messias foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso. Dos 81 senadores, 79 estavam presentes, com 77 votos emitidos e apenas uma abstenção. Messias precisava de 41 votos favoráveis para ser aprovado, mas o resultado surpreendeu, já que a última rejeição de uma indicação ao STF havia ocorrido em 1894.

A senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) iniciou a votação citando um editorial do Estadão intitulado 'Senado tem o dever de rejeitar Messias', que abordava a desconfiança da população na Corte e a falta de imparcialidade na decisão. Após o anúncio do resultado, alguns senadores comemoraram, enquanto outros ficaram incrédulos. Agora, Lula terá que indicar outro nome para o STF, que também passará por votação no Senado.

A indicação de Messias havia sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) por 16 votos a 11, após uma sabatina de oito horas. Durante o processo, o indicado declarou-se 'totalmente contra o aborto', respondendo a uma pergunta do senador Weverton Rocha (PDT-MA) sobre a posição da Advocacia-Geral da União (AGU) contra a resolução do Conselho Federal de Medicina que permitia a interrupção da gravidez. Messias afirmou que 'nenhum método que interrompe a gravidez pode ser considerado aceitável'.

Ele também destacou sua identidade evangélica, mas ressaltou que o Estado é laico e que há uma dinâmica colaborativa entre o governo e as religiões. O senador Espiridião Amin (PP-SC) questionou a indicação de 'jovens' para o STF, argumentando que não é republicano deixar um ministro no cargo por 30 anos.

Messias tem 46 anos, apenas um ano mais novo do que o ministro Cristiano Zanin quando foi indicado e dois anos mais novo do que os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Nunes Marques. A rejeição de Messias marca um momento histórico no STF, pois é a primeira vez em mais de um século que um indicado ao Supremo não é aprovado pelo Senado.

O episódio também reacende o debate sobre a composição do STF, especialmente em relação à idade dos ministros e à representatividade de diferentes segmentos da sociedade. A sabatina de Messias foi marcada por discussões acaloradas, com senadores questionando sua postura em relação a temas polêmicos, como aborto e laicidade do Estado. A decisão do Senado reflete a polarização política no país e a divisão de opiniões sobre o perfil ideal para os ministros do STF.

Agora, o governo terá que avaliar cuidadosamente o próximo nome a ser indicado, levando em consideração não apenas o perfil jurídico, mas também a aceitação política e social





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