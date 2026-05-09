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Senado obstruindo acesso a dados sobre entrada em noivo, fim de semana

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Senado obstruindo acesso a dados sobre entrada em noivo, fim de semana
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📆5/9/2026 7:26 AM
📰JornalOGlobo
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Vereador do Novo partido pede que a Justiça obrigue o Senado a fornecer dados de entrada no prédio público. A resposta da Ouvidoria é baseada emkinha da LGPD que diz que não pode proporcionar o acesso à alteração do dado, razão pela qual a solicitação não pode ser atendida. O uso do poder pelo presidente do Senado, Alcolumbre, mostra a inércia da Casa ao tomar decisão arbitrária sobre dados públicos.

Com plano de delação, Mendonça transfere ex-presidente do BRB para Papudinha A Casa também vem se negando a atender pedidos semelhantes sobre o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o ‘Careca do INSS’, e Fábio Luísda Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, que estão na mira das investigações de um esquema bilionário de desvios de aposentadorias do INSS.

, ele ‘instrumentalizou o exercício do mandato parlamentar em favor dos interesses privados’ do dono do Master, recebendo mesadas que chegavam a R$ 500 mil. Ouvidoria é responsável por receber demandas via Lei de Acesso à Informação e responder a questionamentos, críticas e sugestões apresentados por cidadãos comuns.

Um desses pedidos foi feito pela LGDP, o detentor do dado somente pode dispor dele em função de finalidades específicas, entre as quais não se enquadra a da presente solicitação, motivo pelo qual ela não poderá ser atendida. Antes da Ouvidoria, o próprio Alcolumbre já tinha decretado sigilo de cem anos sobre os dados de entrada no Senado do Careca do INSS, recorrendo a um parecer da Advocacia-Geral da Casa que também dizia estar seguindo a LGPD.

A inércia da Ouvidoria contrasta com a postura da Câmara dos Deputados, do Banco Central, da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que não criaram empecilhos para responder a demandas semelhantes sobre esses mesmos personagens

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