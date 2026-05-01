Senado Inclui Acordo Mercosul-UE na Pauta de Votação e Abre Caminho para Vigência Provisória

O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia será votado no Senado na próxima quarta-feira, com potencial para vigência provisória e redução de tarifas sobre diversos produtos importados da Europa, como queijos, vinhos e chocolates. A União Europeia também aliviará tarifas sobre produtos do Mercosul, como carne, açúcar e etanol.

O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia está prestes a entrar em uma fase crucial, com a inclusão na pauta de votação do Senado Federal para a próxima quarta-feira, 4.

A iniciativa, liderada pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Trad, e sob a relatoria da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, representa um avanço significativo para a ratificação do acordo no Brasil. A aprovação no colegiado é o último passo antes da ratificação nacional, considerando que a Câmara dos Deputados já manifestou seu aval.

A dinâmica do acordo é complexa, envolvendo a possibilidade de vigência provisória, mesmo sem a conclusão do trâmite no Parlamento Europeu, uma decisão que caberá à Comissão Europeia, sob a liderança de Ursula von der Leyen, uma forte defensora da parceria. Uruguai e Argentina já completaram o processo de ratificação, demonstrando o compromisso regional com o acordo. Um dos principais argumentos a favor da aprovação reside no potencial de redução de custos para os consumidores do Mercosul.

Assessores do Senado realizaram um mapeamento detalhado dos produtos europeus que se beneficiarão da vigência provisória, com a diminuição ou até mesmo a eliminação de tarifas de importação. Nelsinho Trad enfatizou que, em um contexto de discussões sobre aumento de impostos, a entrada em vigor do acordo representa uma oportunidade para aliviar o bolso dos cidadãos. A redução tarifária será gradual para diversos produtos.

Queijos, por exemplo, terão suas tarifas reduzidas progressivamente ao longo de dez anos, com uma cota de até 30.000 toneladas. O imposto atual sobre queijos europeus varia entre 16% e 28%, indicando a potencial queda nos preços. Vinhos e champanhe seguirão um cronograma de oito anos para a eliminação das tarifas, enquanto espumantes europeus serão isentos de restrições aduaneiras imediatamente após a vigência provisória, com a isenção total de impostos em doze anos.

Produtos como chocolate, chocolate branco e achocolatados terão um período de transição de quinze anos para alcançar o livre mercado. Além dos produtos já mencionados, outros itens europeus também se beneficiarão da redução tarifária, como leite em pó, alho e manteiga, com cotas e prazos específicos para a eliminação dos impostos. Em contrapartida, a União Europeia se comprometeu a aliviar tarifas sobre produtos do Mercosul, incluindo açúcar, arroz, carne de aves e cachaça, com cotas estabelecidas.

A carne bovina importada do Mercosul terá uma tarifa de 7,5% após a vigência provisória, enquanto a carne suína será tarifada em 83 euros por tonelada. A lista de produtos que entrarão mais baratos na União Europeia é extensa, abrangendo etanol, mel, milho, ovos, abacate, café, fumo, frutas cítricas, maçãs, melões, uvas, suco de laranja, camarão e tilápia.

O acordo representa uma oportunidade para diversificar as exportações do Mercosul e fortalecer as relações comerciais com a União Europeia, impulsionando o crescimento econômico e a geração de empregos na região. A complexidade do acordo exige uma análise cuidadosa dos seus impactos, mas o potencial de benefícios para ambos os blocos é inegável





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