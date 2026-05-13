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Senado filipino em lockdown, por tentativa de prender senador acusado de crimes contra a humanidade

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Senado filipino em lockdown, por tentativa de prender senador acusado de crimes contra a humanidade
Senado FilipinoLockdownTentativa De Prender
📆5/13/2026 2:16 PM
📰JornalOGlobo
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O incidente ocorreu em meio ao impasse envolvendo o senador Ronald dela Rosa, acusado de crimes contra a humanidade ligados à guerra às drogas, com tiros sendo disparados dentro do Senado das Filipinas.

Os disparos ocorreram em meio ao impasse envolvendo o senador Ronald dela Rosa, acusado de crimes contra a humanidade ligados à guerra às drogas. Tiros foram ouvidos no Senado das Filipinas durante a tentativa de prender o senador Ronald dela Rosa, procurado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade na guerra às drogas de Duterte.

O incidente elevou a tensão política, com o Senado em lockdown e militares cerco o local. Dela Rosa, ex-chefe da polícia, é acusado de milhares de mortes em operações policiais. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisada por jornalistas

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