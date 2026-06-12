Senado Federal aprova pautas-bomba e amplia linhas de crédito rural

O Senado Federal aprovou dois projetos de lei e uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que ampliam a criação de linhas de crédito rural, elevam os pisos salariais de médicos e dentistas e flexibilizam as regras de aposentadoria de agentes da área da saúde. O impacto dessas medidas aos cofres públicos é significativo e pode ter consequências importantes para a economia do país.

Nesta semana, os senadores aprovaram dois projetos de lei e uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que ampliam a criação de linhas de crédito rural , elevam os pisos salariais de médicos e dentistas e flexibilizam as regras de aposentadoria de agentes da área da saúde .

O impacto dessas medidas aos cofres públicos, de acordo com cálculos do Ministério da Fazenda, deve passar de R$ 2 trilhões nos próximos dez anos. O governo federal fala em judicializar a questão; no Supremo Tribunal Federal (STF), o decano Gilmar Mendes sinalizou que o pacote-bomba pode ser considerado inconstitucional. Enquanto isso, o Executivo aguarda que o Senado vote pautas de seu interesse, caso das PECs da Segurança Pública e do Fim da Escala 6x1.

Neste episódio, Natuza Nery conversa com o jornalista Thiago Prado sobre a aprovação das pautas-bomba no Senado Federal, seu impacto nas contas públicas e o que elas representam na deterioração da relação entre Davi Alcolumbre e Lula. O senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, tem aumentado sua aposta na relação com o presidente Lula. A aprovação das pautas-bomba no Senado Federal é um dos principais pontos em discussão entre os dois líderes políticos.

O impacto dessas medidas aos cofres públicos é significativo e pode ter consequências importantes para a economia do país. A relação entre Davi Alcolumbre e Lula é complexa e tem sido objeto de muitas discussões e análises. O senador Davi Alcolumbre é conhecido por sua habilidade em negociar e encontrar soluções para os problemas políticos. Ele tem sido um dos principais defensores da relação entre o Senado Federal e o governo federal.

O presidente Lula, por sua vez, é conhecido por sua habilidade em liderar e inspirar os brasileiros. Ele tem sido um dos principais defensores da relação entre o governo federal e o Senado Federal. A aprovação das pautas-bomba no Senado Federal é um passo importante na direção de uma maior cooperação entre o Senado Federal e o governo federal. É um momento importante para a política brasileira e pode ter consequências importantes para o futuro do país.

O Senado Federal é um dos principais órgãos do poder legislativo no Brasil e tem um papel importante na formação da política do país. A relação entre o Senado Federal e o governo federal é fundamental para a boa funcionamento da política brasileira. A aprovação das pautas-bomba no Senado Federal é um passo importante na direção de uma maior cooperação entre o Senado Federal e o governo federal.

É um momento importante para a política brasileira e pode ter consequências importantes para o futuro do país





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