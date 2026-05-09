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Senado Federal: A Batalha das Eleições de Outubro

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Senado Federal: A Batalha das Eleições de Outubro
Senado FederalEleições De OutubroSTF
📆5/9/2026 7:46 AM
📰CNNBrasil
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A CNN apresenta uma série especial sobre o Senado Federal e suas eleições de outubro, destacando a importância do STF, a relação com outros poderes e a formação de uma maioria. Partidos como o PSD, PT e MDB concentram mais vagas em disputa em 2026.

A série especial da CNN 'A Batalha do Senado' aborda o papel do Senado Federal nas eleições de outubro , com 54 vagas em disputa, incluindo a influência na dinâmica com outros poderes e na formação de uma maioria.

O STF e a formação de uma maioria no Senado podem afetar a relação com o STF e a governabilidade do presidente eleito. Partidos como o PSD, PT e MDB concentram mais cadeiras em disputa em 2026. As articulações pelas vagas começaram no ano passado e se intensificam até as convenções partidárias, em julho

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