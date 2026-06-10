Senado deve discutir PEC que amplia autonomia do Banco Central

O Senado deve retomar a discussão da PEC que amplia a autonomia financeira e administrativa do Banco Central. A proposta divide opiniões e já teve a votação adiada diversas vezes, mas conta com o apoio de pelo menos 13 senadores. O projeto recebeu apoio do presidente do BC e da diretoria da autoridade monetária, mas enfrenta resistência de parte da base governista e divide entidades ligadas ao Banco Central.

O Senado deve retomar a discussão da PEC que amplia a autonomia financeira e administrativa do Banco Central . A proposta consta na pauta do colegiado desta quarta-feira (10), prevista para começar às 9h.

Apesar de estar entre os itens que devem ser analisados pela CCJ, o texto não é alvo de consenso e já teve a votação adiada diversas vezes. Apesar disso, como mostrou a reportagem, a PEC teria hoje o apoio de ao menos 13 senadores, número suficiente para a aprovação da pauta na CCJ. O projeto recebeu apoio do presidente do BC, Gabriel Galípolo, e da diretoria da autoridade monetária.

A PEC, no entanto, ainda enfrenta resistência de parte da base governista e também divide entidades ligadas ao Banco Central. Um dos principais pontos é a mudança proposta pelo relator, que define o Banco Central como uma entidade pública 'de natureza especial, com autonomia técnica operacional e administrativa, orçamentária e financeira'. Com isso, o BC passaria a ter liberdade para contratar e investir em tecnologia.

Para a base do governo, no entanto, é importante que a autoridade monetária siga como autarquia para que o Executivo faça essas definições. O Sinal (Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central) afirma que a atrelar o Pix ao BC pode 'engessar' a ferramenta.

Já a ANBCB (Associação Nacional dos Auditores do Banco Central) defende a proposta e afirma que a autonomia orçamentária, financeira e administrativa é necessária para garantir a proteção e a 'evolução de infraestruturas estratégicas como o Pix'. Em nota, os servidores do BC alegam que avanços da inclusão financeira, com milhões de brasileiros incorporados ao sistema financeiro e o aumento expressivo de instituições supervisionadas, exigem uma supervisão mais ampla e rigorosa.

'A redução de pessoal nos últimos anos, entretanto, ameaça a capacidade do Banco Central de acompanhar esse crescimento e preservar a estabilidade financeira do país', escreveram. Para os funcionários do BC, o texto apresentado pelo relator traz as condições necessárias para enfrentar esses desafios.

'Ele fortalece a autonomia institucional do Banco Central, assegurando que nossa atuação permaneça técnica e voltada ao interesse público. Com contribuições de diversos setores da sociedade, este debate amadureceu e a proposta evoluiu', alegam. O parecer de Plínio Valério foi apresentado em maio, mas o presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), concedeu vista coletiva para que os congressistas tivessem mais tempo para analisar o documento





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