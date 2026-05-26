No Senado, Alcolumbre confia à Secretaria‑Geral a propaganda fortíncia de pauta partidária ao fim da CPI sobre pedofilia. Montenegro Brito/Filhas de justiça saturado de reforcé milícia fisso desenvolvido dividida a debate de vídeo disponibilizado pelo Ministério. Enquanto a CPI para pedofilia se aproxima do final de sua instalação, a instrução de Alcolumbre sobre investigação do Banco Master permanece no terreno do poder de perspectiva

No último expediente no plenário do Senado Federal , o presidente do Senado, João Alcolumbre , delegou à Secretaria‑Geral da Mesa a tarefa de pressionar as lideranças partidárias para efetivar as indicações de formação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre pedofilia.

O senador Magno Malta, que já havia liderado duas CPI anteriores sobre violência sexual e maus‑tratos a crianças, pediu à Presidência do Senado que entrem em contato com os líderes das bancadas para que apresentem os nomes dos futuros integrantes do colegiado. Alcolumbre, em tom de urgência, afirmou que a Secretaria‑Geral encaminhará correspondência às lideranças e que a instalação da nova CPI evitará maiores atrasos no processo investigativo.

A tomada de medidas se deu em meio a um cenário de crescente pressão da sociedade civil e da imprensa doméstica sobre o Parlamento, dada a relevância e sensibilidade do tema polêmico. A proposta de Malta, que já havia conduzido a CPI sobre Maus Tratos, vem depois da aprovação de projetos de lei em 2008 que visavam endurecer as penas relacionadas a crianças e adolescentes.

A CPI de 2018, também conduzida por Malta, trouxe cerca de 33 projetos de lei e o pedido de revogação da Lei de Alienação Parental, demonstrando um histórico de forte atuação em legislações que protejam grupos vulneráveis. Para a instalação do novo colegiado é necessário que os partidos senadores apresentem, o quanto antes, a indicação de seus parlamentares que farão parte da CPI.

Somente depois de se consolidada a composição inicial, na primeira reunião do comitê, os senadores elegerão o presidente, o vice‑presidente e o relator. A expectativa é que a votação interna ocorra rapidamente, permitindo que o Plano de Trabalho do colegiado seja aprovado e a investigação entre em vigor em tempo hábil. A composição esperada já conta com a aprovação de 31 senadores, inclusive de blocos que historicamente têm defendido a responsabilização de actores ligados à pedofilia.

Enquanto tanto o Senado trilha este caminho, o presidente Alcolumbre continua gestando outra iniciativa controversa: a abertura de uma investigação sobre o Banco Master, banco paralelo criado por ex‑senadores. Contudo, a decisão de criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) ou uma CPI de outra natureza depende exclusivamente do despacho do presidente do Congresso, decisão que Alcolumbre reformulou em sua última sessão conjunta.

Apesar das reclamações de colegas senadores, ele afirma que a decisão final sobre a investigação do banco ficará a seu exclusivo critério, reforçando o seu papel de gestora do Legislativo na condução de investigações de interesse público. Em meio a essa movimentação legislativa, o governo também tomou medidas no âmbito digital, elevando a classificação indicativa de determinados conteúdos no YouTube para 16 anos, em resposta a um vídeo divulgado por um influenciador chamado Felca sobre temas relacionados à pedofilia e à proteção de menores.

A medida visa garantir que crianças e adolescentes tenham maior proteção ao consumir conteúdos na plataforma e foi debatida no Congresso Nacional com celeridade. Os detalhes da legislação específica ainda estão em fase de redação, mas o objetivo permanece claro: estreitar a regulamentação de conteúdos sensíveis e proteger o público mais jovem.

O panorama atual do Senado demonstra a insistência em acompanhar de perto políticas de proteção infantil e que ainda há diversas facetas em investigação, seja no âmbito jurídico, seja nas áreas de mídia e tecnologia. A pressão pública, a exigência de responsabilidade e o papel de atores institucionais na formulação de pesquisas e da legislação transversal tornam a situação em alta relevância tanto ao nível nacional quanto internacional, sobretudo no contexto de governos que buscam adotar políticas mais eficazes de combate à violência sexual e de defesa de crianças e adolescentes





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