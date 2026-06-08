Senado aprova suspensão de regulamentação para aborto legal de menores em votação simbólica

O Senado aprovou em menos de dois minutos um projeto que suspende a resolução do Conanda sobre aborto legal para menores. A medida, já aprovada pela Câmara, pode dificultar o acesso ao aborto nos casos permitidos por lei. O podcast O Assunto discute o tema com especialistas.

Em uma rápida votação simbólica que durou menos de dois minutos, o plenário do Senado Federal aprovou na última terça-feira (2) o projeto de decreto legislativo (PDL) que suspende a regulamentação para o aborto legal de menores de idade.

A proposta, que já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados em novembro de 2025, tem efeito imediato e revoga os efeitos de uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda). Essa resolução havia estabelecido normas para garantir o acesso ao aborto legal nos casos previstos em lei, como estupro, risco de vida para a gestante e feto anencéfalo, além de incluir a gravidez resultante de violência sexual.

A suspensão dessas normas pode criar barreiras adicionais para meninas que necessitam do procedimento, especialmente aquelas em situações de vulnerabilidade. No podcast O Assunto, apresentado por Natuza Nery, a discussão sobre o impacto da aprovação do PDL contou com a participação de dois especialistas.

O médico obstetra Olímpio Barbosa de Moraes Filho, diretor do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam) em Recife e professor da Universidade de Pernambuco, relatou sua experiência no atendimento a meninas que buscam o aborto legal. Ele descreveu as condições físicas e emocionais das pacientes, muitas delas vítimas de violência sexual, e ressaltou a importância de um protocolo claro e humanizado para garantir o direito à saúde.

Já a jurista Luciana Temer, advogada, professora da Faculdade de Direito da PUC-SP e presidente do Instituto Liberta, analisou o texto aprovado pelo Congresso e comparou a legislação brasileira com a de outros países, apontando como a suspensão da regulamentação pode representar um retrocesso na proteção dos direitos das mulheres e adolescentes. Dados recentes revelam a magnitude do problema no Brasil.

Um estudo divulgado recentemente mostrou que o país registra cerca de mil partos por semana de meninas entre 10 e 19 anos, um indicador alarmante da gravidez precoce e da necessidade de políticas públicas eficazes de saúde e proteção. A aprovação do PDL no Senado, feita de forma quase silenciosa em votação simbólica, acende os debates sobre a falta de proteção adequada para meninas vítimas de estupro e a dificuldade de acesso ao aborto legal nos casos autorizados pela legislação brasileira.

Especialistas alertam que a medida pode levar a um aumento de complicações de saúde e até mortes, já que muitas adolescents recorrerão a métodos inseguros caso não tenham acesso ao procedimento em serviços de saúde qualificados. A discussão reforça a urgência de se garantir direitos fundamentais e o respeito à integridade física e psicológica das meninas e mulheres no país





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