Senado Aprova PL que Eleva Padrão Mínimo de Cacau no Chocolate Brasileiro

Projeto de Lei 1.769/2019 estabelece novas regras para a composição do chocolate, exigindo maior teor de cacau e definindo categorias específicas. A medida visa garantir clareza, padronização e qualidade nos produtos comercializados no país, com informação destacada nas embalagens.

O Congresso Nacional, em um movimento significativo para o setor alimentício, deu um passo adiante na regulamentação da produção de chocolate no Brasil. Nesta quarta-feira, dia 15, o Senado Federal aprovou o Projeto de Lei 1.769, de 2019, que eleva o patamar mínimo de cacau exigido na composição de produtos classificados como chocolate.

A nova legislação determina que o chocolate, em sua forma mais comum, deverá conter, no mínimo, 35% de sólidos totais de cacau. Essa elevação representa um aumento considerável em relação às normas anteriores, supervisionadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que estabeleciam um mínimo de 25% de cacau para que um produto fosse enquadrado nessa categoria. A intenção por trás dessa mudança é clara: garantir maior qualidade e autenticidade aos chocolates comercializados no país, promovendo uma distinção mais precisa entre produtos genuinamente achocolatados e aqueles que utilizam o cacau em menor proporção.

Essa redefinição visa beneficiar tanto os consumidores, que poderão fazer escolhas mais informadas, quanto os produtores que investem em matérias-primas de alta qualidade. A partir de agora, a produção de chocolates passará por uma nova diretriz, impactando diretamente as formulações e os processos industriais de diversos fabricantes. A expectativa é que essa medida contribua para elevar o padrão da indústria chocolatière brasileira no cenário nacional e internacional, reforçando a imagem do país como produtor de cacau de excelência e, consequentemente, de chocolates de alta qualidade.

Além da definição geral de chocolate, o PL 1.769, de 2019, detalha as porcentagens mínimas de cacau e outros componentes para categorias específicas de produtos. Para o chocolate ao leite, por exemplo, o percentual mínimo de cacau foi reajustado para 25%, acompanhado por um mínimo de 14% de sólidos totais de leite. Já o chocolate branco, que antes não possuía uma exigência específica de manteiga de cacau em sua definição, agora obrigatoriamente deverá conter um mínimo de 20% de manteiga de cacau em sua composição total. Essa inclusão é fundamental, pois a manteiga de cacau é um dos principais responsáveis pela textura e pelo sabor característico do chocolate branco.

No que diz respeito ao cacau em pó, o projeto estabelece que ele seja definido como o produto resultante da pulverização da massa de cacau, com a obrigatoriedade de conter pelo menos 10% de manteiga de cacau e um limite máximo de 9% de umidade. Essa especificação visa assegurar a qualidade e a concentração de componentes essenciais no cacau em pó, um ingrediente amplamente utilizado em diversas receitas e produtos. A proposta também introduz a categoria de 'chocolate doce', que se caracterizará por ter uma composição mínima de 25% de sólidos totais de cacau, sendo 18 pontos percentuais destinados à manteiga de cacau e 12 pontos percentuais a sólidos isentos de gordura. Essa nova classificação busca oferecer mais opções e clareza aos consumidores, além de diferenciar produtos que podem ter um perfil de sabor mais adocicado, mas que ainda mantêm um teor relevante de cacau.

A legislação não se limita apenas à composição dos produtos, mas também estabelece diretrizes claras para a informação ao consumidor. De acordo com o texto aprovado, o percentual de cacau presente no produto deverá ser exibido de forma proeminente na parte frontal da embalagem, ocupando uma área de 15% do espaço total, e com caracteres legíveis. Essa exigência visa garantir que os consumidores tenham acesso fácil e rápido à informação sobre a quantidade de cacau, permitindo-lhes tomar decisões de compra mais conscientes e alinhadas às suas preferências.

A mudança legislativa, que passou pela Câmara dos Deputados em março com algumas readequações e supressões redacionais, agora segue para a sanção presidencial. A expectativa é que, uma vez sancionado, o PL 1.769, de 2019, promova uma verdadeira revolução na forma como o chocolate é produzido e consumido no Brasil, consolidando um padrão de qualidade mais elevado e fomentando uma maior valorização do cacau nacional. A harmonização das normas de produção e rotulagem contribuirá para um mercado mais transparente e competitivo, beneficiando todos os elos da cadeia produtiva, desde o produtor rural até o consumidor final.





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