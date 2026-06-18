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Senado aprova PEC que amplia autonomia do Banco Central e protege o Pix na Constituição

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Senado aprova PEC que amplia autonomia do Banco Central e protege o Pix na Constituição
Banco CentralAutonomiaPix
📆6/18/2026 7:22 AM
📰sbtnews
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Proposta de emenda constitucional busca conceder autonomia administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial ao Banco Central, além de incluir o Pix na Constituição. Texto precisa de dois turnos no Senado e maioria qualificada antes de seguir para a Câmara.

O Senado aprovou, em decisão recente, a proposta de emenda constitucional que busca ampliar a autonomia do Banco Central , incluindo as áreas administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial.

A medida, conhecida como PEC da Autonomia do BC, foi aprovada após um apelo de senadores que alegaram que o governo não respondeu a um pedido de prazo para análise de pontos da proposta. O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), autor da proposta, afirmou que o governo solicitou uma semana para sugerir ajustes no dispositivo que trata da relação entre Banco Central e Tesouro Nacional, e que, embora tenha atendido ao pedido, não recebeu qualquer resposta.

Atualmente, o BC possui autonomia técnica e operacional fixada pela Lei Complementar 179, de 2021, que garante, por exemplo, mandato fixo ao presidente da autoridade monetária e impede sua demissão arbitrária pelo presidente da República. A proposta em debate busca estender essa autonomia a outras esferas, permitindo que o BC elabore, aprove e execute seu próprio orçamento de forma separada e independente, sem depender de repasses do Tesouro Nacional.

Segundo defensores, a medida livra a autarquia de possíveis limitações administrativas e financeiras impostas pelo governo federal. Além disso, a PEC inclui a proteção constitucional do Pix, sistema de pagamento instantâneo criado pelo BC, garantindo que sua regulação e operacionalização sejam competências exclusivas da instituição e assegurando a gratuidade de transferências para pessoas físicas.

O senador Vanderlan Cardoso destacou que a inserção do Pix na Constituição reforça a ideia de que o sistema pertence ao Brasil, mencionando o apoio do presidente Lula à iniciativa. Por se tratar de emenda constitucional, a proposta precisa passar por dois turnos de votação no plenário do Senado e obter o apoio de ao menos três quintos dos congressistas para aprovação. Em seguida, o texto segue para análise da Câmara dos Deputados.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, defendeu o fortalecimento institucional do Banco Central, mas expressou preocupação com a possibilidade de criar uma espécie de "novo Poder" da República, que não se submeta à auditoria da Controladoria-Geral da União. Ele também alertou para o impacto fiscal da medida, uma vez que a PEC autoriza o BC a reter receitas da senhoriagem - lucros obtidos pela emissão de moeda - que atualmente são transferidas ao Tesouro Nacional.

A proposta foi aprovada após acordo para retirar pontos controversos em comissão especial e agora avança no Senado Federal

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