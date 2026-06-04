Senado aprova Lei que cria cadastro nacional para estudantes com altas habilidades e superdotação

Aprovado o PL 1.049/2026, o Senado estabelece um cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação, prevendo triagens anuais, atendimento especializado e destacando a necessidade de capacitação docente e políticas para adultos com AH/SD.

O Senado aprovou o Projeto de Lei nº 1.049/2026, que abre caminho para a implantação de um cadastro nacional de estudantes com altas habilidades ou superdotação (AH/SD).

A proposta, que já aguarda a sanção presidencial, define um conjunto de medidas para identificar, acompanhar e oferecer atendimento especializado a esses alunos, a partir de triagens educacionais anuais realizadas nas escolas. Cada triagem deverá combinar observações pedagógicas, análise de produções escolares, registros comportamentais e entrevistas com familiares e profissionais que acompanham o estudante. Os resultados serão mantidos em sigilo e não poderão servir de base para rotular ou limitar oportunidades educacionais, reforçando o caráter inclusivo da política.

A iniciativa também prevê a criação de um sistema de informações alimentado por dados dos censos escolares e avaliações especializadas, buscando tornar o processo de identificação mais sistemático e abrangente. Especialistas acompanham a aprovação com otimismo cauteloso, alertando que o verdadeiro desafio está na efetiva implementação das diretrizes nas escolas brasileiras.

Carina Rondini, presidente do Conselho Brasileiro para Superdotação, destaca que, apesar de a lei estabelecer bases importantes, a escassez de formação docente em identificação de altas habilidades pode comprometer o sucesso da política.

"Ninguém observa aquilo para o qual não foi formado para observar", afirma Rondini, apontando que a maioria dos professores ainda carece de preparo tanto na formação inicial quanto na continuada para reconhecer talentos que não se manifestam exclusivamente em notas altas. Essa lacuna alimenta estereótipos que limitam a visibilidade de habilidades criativas, artísticas, esportivas ou de liderança, mantendo as escolas excessivamente focadas nas dificuldades ao invés de potencializar o que os estudantes já possuem.

A situação atual evidencia um descompasso entre a intenção legislativa e a realidade prática. Em 2025, apenas cerca de 56 mil alunos foram formalmente identificados como possuidores de altas habilidades, número muito aquém da estimativa mínima de um milhão de estudantes esperada pelos especialistas. Além da necessidade de capacitação docente, Rondini ressalta a ausência de políticas públicas para adultos com AH/SD, que permanecem sem apoio sistemático nas universidades e instituições de pesquisa.

A falta de programas de continuidade faz com que muitos talentos descubram sua superdotação apenas na vida adulta, muitas vezes após perceberem dificuldades de adaptação social ou profissional. O país ainda perde profissionais qualificados para o exterior e carece de iniciativas estruturadas que mantenham e desenvolvam esses potenciais após a conclusão da educação básica.

A implementação efetiva do cadastro nacional, aliada a investimentos em formação docente e ao desenvolvimento de políticas de apoio ao longo de toda a vida, será decisiva para transformar a proposta legislativa em resultados concretos para estudantes e adultos com altas habilidades





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