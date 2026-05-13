Senac RJ transporta escolas móveis para Semana S e oferece workshops, banho e tosa, visão virtual e outras atividades

O Senac RJ, em parceria com a CNC, levará para o evento as Escolas Móveis de Tecnologia, Gastronomia e Pet, unidades itinerantes que oferecerão workshops, experiências práticas e imersiva, além de banho e tosa para pets, entre outras atividades. O evento ocorrerá no Píer Mauá e as inscrições são por ordem de chegada.

O Senac RJ levará para o evento as Escolas Móveis de Tecnologia , Gastronomia e Pet , unidades itinerantes que ficarão estacionadas no Píer Mauá , para a Semana S, organizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo ( CNC ).

As atividades são voltadas para a população em geral e trabalhadores do comércio. A programação conta com workshops, experiências práticas e imersiva, além de banho e tosa para pets, entre outras atividades. Interessados devem ir até o Píer Mauá, e as inscrições são feitas por ordem de chegada. A programação foi organizada da seguinte forma





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