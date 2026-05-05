Semuni celebra um ano de atuação com programação especial para mulheres em Nova Iguaçu

A Secretaria da Mulher de Nova Iguaçu (Semuni) comemora seu primeiro ano com serviços gratuitos, ações de bem-estar e capacitação no dia 8 de maio. A secretaria já ultrapassou 40 mil atendimentos, incluindo a iniciativa Rota da Mulher.

A Secretaria da Mulher de Nova Iguaçu celebra seu primeiro ano de atuação com uma programação abrangente e dedicada ao bem-estar e empoderamento feminino. O evento, marcado para a próxima sexta-feira, 8 de maio, das 12h às 17h, na sede da secretaria, localizada na Rua Terezinha Pinto 297, no Centro da cidade, oferecerá uma variedade de serviços gratuitos e atividades de capacitação , consolidando o compromisso da administração municipal com a população feminina.

A iniciativa representa um marco importante na trajetória da Semuni, que em apenas um ano de funcionamento já impactou positivamente a vida de mais de 40 mil mulheres em Nova Iguaçu. A programação foi cuidadosamente elaborada para atender às diversas necessidades das mulheres, abrangendo desde cuidados com a saúde e beleza até o desenvolvimento pessoal e profissional.

A oferta de serviços como massoterapia, shiatsu, terapia auricular, hidratação facial, design de sobrancelhas e maquiagem demonstra a preocupação da secretaria em promover o autocuidado e o bem-estar físico e emocional das mulheres. Além disso, a palestra 'Atitudes Bem Me Quero para Vida e Negócios' visa fortalecer a autoestima e a confiança das participantes, incentivando-as a buscar seus objetivos e a alcançar o sucesso em todas as áreas de suas vidas.

A inauguração de três novos espaços na estrutura da secretaria – o Espaço do Conhecimento Irmã Yeda, o Auditório Dra. Maria Camardella e o Centro de Atividades Cristina Quaresma – reforça o investimento em infraestrutura e a ampliação da capacidade de atendimento da Semuni. Esses novos espaços serão destinados a atividades de capacitação, eventos e reuniões, proporcionando um ambiente adequado para o desenvolvimento de projetos e iniciativas voltadas para as mulheres.

A criação da Secretaria da Mulher em Nova Iguaçu representou um avanço significativo nas políticas públicas voltadas para a população feminina. A Semuni foi concebida com o objetivo de ampliar o acesso das mulheres a serviços e oportunidades, promovendo a igualdade de gênero e combatendo a violência contra a mulher.

Em seu primeiro ano de atuação, a secretaria implementou diversas ações e programas, como a Rota da Mulher, uma iniciativa itinerante que leva atendimento e orientação às mulheres em diferentes regiões da cidade. A Rota da Mulher já contabiliza mais de 20 mil atendimentos, demonstrando a sua importância e o seu alcance.

Além da Rota da Mulher, a Semuni desenvolveu projetos nas áreas de saúde, educação, assistência social e direitos humanos, buscando atender às necessidades específicas das mulheres em cada etapa de suas vidas. A secretaria também tem atuado em parceria com outras instituições e organizações da sociedade civil, fortalecendo a rede de apoio às mulheres e ampliando o impacto de suas ações.

O número expressivo de atendimentos realizados pela Semuni em apenas um ano – mais de 40 mil – é um indicativo do sucesso de suas políticas e da sua relevância para a população feminina de Nova Iguaçu. Esse resultado demonstra que a secretaria está no caminho certo, oferecendo acolhimento, oportunidades e proteção às mulheres da cidade. A vice-prefeita e secretária municipal da Mulher, Doutora Roberta, ressaltou a importância desse marco e o compromisso da administração municipal com a causa feminina.

Ela enfatizou que alcançar mais de 40 mil atendimentos em um ano é uma prova de que a Semuni está cumprindo sua missão de oferecer um atendimento de qualidade e de promover a igualdade de gênero. Doutora Roberta destacou ainda a importância da parceria entre a secretaria e outras instituições e organizações da sociedade civil, que tem contribuído para ampliar o alcance das ações e programas da Semuni.

A programação de comemoração do primeiro ano da Semuni é uma oportunidade para celebrar as conquistas da secretaria e para reafirmar o compromisso da administração municipal com a causa feminina. O evento contará com a presença de autoridades, representantes de organizações da sociedade civil e da população em geral, que poderão conhecer de perto os serviços e programas oferecidos pela secretaria.

Além disso, a programação incluirá apresentações culturais e atividades de integração, proporcionando um momento de celebração e de troca de experiências entre as mulheres. A Secretaria da Mulher de Nova Iguaçu continua trabalhando para construir uma cidade mais justa e igualitária para todas as mulheres, oferecendo oportunidades e proteção para que elas possam realizar seus sonhos e alcançar seu pleno potencial.

A iniciativa da Prefeitura de Nova Iguaçu demonstra um forte compromisso com o desenvolvimento social e o bem-estar da população feminina, consolidando a cidade como um polo de referência em políticas públicas para as mulheres





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