Seminário em Niterói discute ampliação da Lei de Incentivo ao Esporte e fortalecimento de políticas públicas

Evento promovido pela Prefeitura de Niterói em parceria com a Receita Federal e com participação do Ministério do Esporte debateu mecanismos de incentivo fiscal, captação de recursos e desenvolvimento do esporte, reforçando o compromisso com a inclusão social e a democratização do financiamento esportivo.

A Prefeitura de Niterói , em parceria com a Receita Federal do Brasil, realizou o seminário "Lei de Incentivo ao Esporte: Do Tributo ao Pódio - Capacitar e Impulsionar" no Teatro Popular Oscar Niemeyer.

O evento reuniu gestores públicos, entidades esportivas, profissionais da contabilidade, representantes do terceiro setor e especialistas para debater mecanismos de incentivo fiscal, captação de recursos e desenvolvimento do esporte. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento das políticas públicas esportivas e a democratização do acesso ao financiamento de projetos.

A vice-prefeita e medalhista olímpica Isabel Swan destacou a importância da informação e capacitação para ampliar o impacto dos projetos na sociedade, transformando vidas através de oportunidades e projetos sociais. O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, ressaltou que o seminário qualifica gestores e facilita a aproximação entre setor público e iniciativa privada, ampliando investimentos sem sobrecarregar os cofres municipais.

Frederico Costa Silva, do Ministério do Esporte, falou sobre a evolução da legislação e a segurança jurídica garantida pela Lei Complementar nº 222, de 2025, que tornou permanente o mecanismo de incentivo fiscal. O evento também contou com representantes da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, Firjan, Conselho Regional de Contabilidade, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, confederações esportivas e instituições de reconhecimento nacional, promovendo uma ampla troca de experiências sobre governança, gestão e financiamento do esporte.

A Prefeitura de Niterói reafirma sua estratégia de fortalecer o esporte como ferramenta de inclusão social, desenvolvimento humano e geração de oportunidades, estimulando a criação de novos projetos e ampliando o acesso da população às práticas esportivas em todos os bairros da cidade





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