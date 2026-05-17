Sementes de melancia: seguras e benéficas, mas com moderação

Especialistas em segurança alimentar e nutrição confirmam que as sementes de melancia são seguras e benéficas ao consumo humano, desmistificando a crença de que causam doenças intestinais. Ricas em fibras, proteínas e antioxidantes, elas promovem a saúde digestiva e são uma fonte nutricional valiosa. Recomenda-se o consumo moderado, destacando-se a importância de diferenciá-las de sementes tóxicas de outras frutas.

Especialistas em segurança alimentar e nutrição confirmam que as sementes de melancia são seguras e benéficas ao consumo humano, desmistificando a crença de que causam doenças intestinais.

Ricas em fibras, proteínas e antioxidantes, elas promovem a saúde digestiva e são uma fonte nutricional valiosa. Recomenda-se o consumo moderado, destacando-se a importância de diferenciá-las de sementes tóxicas de outras frutas. A crescente popularidade das melancias sem sementes nos mercados atuais reflete a preferência do consumidor pela praticidade; no entanto, essa tendência acarreta a perda de um valioso recurso nutricional.

Especialistas em segurança alimentar e nutrição confirmam que as sementes de melancia não só são seguras para o consumo humano, como também oferecem benefícios para a saúde devido à sua alta concentração de fibras, proteínas e antioxidantes. Ao contrário de crenças populares, seu consumo não está associado ao desenvolvimento de doenças como apendicite ou diverticulite. O valor dessas sementes reside em sua densidade nutricional.

De acordo com uma pesquisa publicada no International Journal of Nutrition and Food Sciences, essas sementes contêm níveis de fibra que variam de 39% a 43%, o que promove e aumenta o trânsito intestinal. Além de fibras, as sementes de melancia fornecem cerca de 17% de proteína e 27% de gordura. Em termos de micronutrientes, destacam-se pelo teor de potássio, cálcio, fósforo e zinco.

Em relação à energia, o consumo de 100 gramas de sementes de melancia fornece, em média, 360 kcal, tornando-as um suplemento alimentar substancial. Durante décadas, acreditou-se que as sementes de melancia poderiam se acumular no apêndice ou irritar divertículos.

No entanto, especialistas apontam que a probabilidade de matéria vegetal não digerida causar apendicite é extremamente baixa. A Associação Americana de Gastroenterologia não encontrou evidências científicas que justifiquem a proibição dessas sementes em pacientes com diverticulite. Portanto, seu consumo é considerado seguro para a população adulta em geral, desde que feito com moderação. Sugestão de receita.

Embora os seus benefícios, devem ser observadas precauções específicas. O seu consumo não é recomendado para crianças pequenas devido ao risco de asfixia. É também importante salientar que, embora contenham vestígios de amigdalina, estes não representam um risco se ingeridos inteiros, uma vez que o organismo os elimina sem processar o composto. É crucial distinguir as sementes de melancia das sementes de outras frutas comuns que apresentam níveis significativos de toxicidade.

Sementes de maçã, cereja, pêssego e damasco contêm glicosídeos cianogênicos que se transformam em cianeto quando mastigados. As sementes de lichia podem causar episódios de hipoglicemia. No caso das leguminosas (que tecnicamente são sementes), seus componentes antinutricionais são eliminados por meio de processos de cozimento padrão, como imersão e cozimento, garantindo assim um consumo seguro. Domingo tem elevação de temperaturas no Rio, mas ao longo da semana deve esfriar.

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