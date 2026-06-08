Semana em Porto Alegre terá chuva intensa no início e fim de semana nublado

Resumo da previsão do tempo para Porto Alegre entre 8 e 14 de junho, com destaque para chuva forte na segunda-feira e melhora na quarta-feira.

Porto Alegre se prepara para uma semana com características tipicamente outonais, marcada por chuvas frequentes e temperaturas amenas. Entre segunda-feira, 8, e domingo, 14 de junho, a capital gaúcha enfrentará precipitações em vários dias, com destaque para o início da semana, quando uma chuva de forte intensidade deve atingir a cidade.

O volume acumulado ao longo dos sete dias será significativo, embora haja uma breve trégua na quarta-feira. O fim de semana segue com céu nublado, mas sem previsão de chuva, proporcionando um respiro após dias úmidos. As temperaturas mínimas oscilam entre 12°C e 14°C, enquanto as máximas não ultrapassam os 19°C, mantendo o clima ameno e agradável para quem prefere temperaturas mais baixas.

A umidade relativa do ar varia bastante, ficando elevada nos dias chuvosos e mais baixa nos períodos de melhora. Na segunda-feira, a chuva será intensa, com probabilidade de 100% e volume estimado de 10,94 mm. Esse volume é suficiente para causar transtornos, como alagamentos pontuais, especialmente em áreas com drenagem deficiente. As temperaturas ficam entre 15°C e 18°C, e a sensação térmica acompanha esses valores, com umidade alta de 89%.

Os ventos são fracos, em torno de 2,29 m/s, e o índice ultravioleta é baixo, indicando que não há risco de exposição solar significativa. A terça-feira ainda registra chuva, mas de fraca intensidade, com volume de 1,92 mm. As temperaturas sobem um pouco, chegando a 19°C de máxima, mas a sensação térmica cai à noite, para 13°C. A umidade diminui para 75%, e os ventos se intensificam, atingindo 4,28 m/s.

O índice ultravioleta sobe para 3,45, considerado moderado, o que requer proteção solar em horários de pico. A quarta-feira traz uma trégua bem-vinda. O céu fica parcialmente nublado pela manhã, mas o sol aparece à tarde, e não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 12°C e 19°C, com sensação térmica matinal baixa, de 12°C. A umidade cai para 59%, oferecendo um ar mais seco.

Os ventos são moderados, a 2,93 m/s, e o índice ultravioleta é 3,38, ainda moderado. A quinta-feira apresenta um cenário de instabilidade: céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca (27% de chance, volume de 0,41 mm). As temperaturas ficam entre 13°C e 17°C, com sensação térmica mais baixa pela manhã. A umidade é de 68%, e os ventos sopram a 3,11 m/s.

O índice ultravioleta permanece moderado. Na sexta-feira, a chuva retorna com força total, com probabilidade de 100% e volume de 2,46 mm, concentrada pela manhã. É o dia mais frio da semana, com máxima de apenas 16°C e mínima de 14°C, e a amplitude térmica é mínima. A umidade sobe para 88%, e o índice ultravioleta cai para 0,08, muito baixo.

O sábado e o domingo encerram a semana com céu nublado, mas sem chuva. No sábado, as temperaturas variam entre 13°C e 18°C, com sensação térmica entre 13°C e 16°C. A umidade é de 76%, os ventos são fracos, a 2,41 m/s, e o índice ultravioleta é baixo, de 1,0.

No domingo, as temperaturas ficam entre 12°C e 18°C, com sensação térmica pela manhã de 12°C. A umidade cai para 66%, os ventos são de 2,2 m/s, e o índice ultravioleta continua baixo. No geral, a semana será marcada por um padrão de tempo instável, típico do outono na região Sul. Quem planeja atividades ao ar livre deve prestar atenção aos dias sem chuva, especialmente a quarta-feira e o fim de semana, que oferecem as melhores condições.

A população deve estar atenta aos alertas meteorológicos, pois a chuva forte da segunda-feira pode causar transtornos. Em caso de emergência, recomenda-se contatar a Defesa Civil. As informações são baseadas em modelos meteorológicos e podem sofrer alterações. Acompanhe as atualizações diárias para se programar adequadamente





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