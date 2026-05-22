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Semana dos Lançamentos: Fantasias, Realitys e Musicais no Tapete Vermelho

Televisão News

Semana dos Lançamentos: Fantasias, Realitys e Musicais no Tapete Vermelho
Cinema E MúsicaWicked: Parte IIMasterchef Brasil
📆5/22/2026 11:14 AM
📰exame
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📊News: 39% · Publisher: 63%

Explorar o destino das bruxas de Oz, confrontar rivalidades acirradas e desafios gastronômicos na cozinha mais famosa do Brasil, entender as transições da juventude para a vida adulta, e até mesmo celebrar o legado da variedade de uva mais difundida do planeta.

A estreia da fantasia épica "Wicked: Parte II", a nova temporada de " Masterchef Brasil " e o desfecho de " Margo Está Em Apuros " são os destaques da semana.

A aguardada conclusão da saga musical que reconta o Mágico de Oz e um retrato íntimo, minimalista e realista sobre as transições da juventude para a vida adulta também figuram entre as novidades. Além disso, a variedade de uva mais disseminada do planeta completa 210 mil hectares globais e a Guia Michelin encerra o Selo de Sustentabilidade, substituído pelo Mindful Voices

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exame /  🏆 18. in BR

Cinema E Música Wicked: Parte II Masterchef Brasil Margo Está Em Apuros Guia Michelin Selho De Sustentabilidade Mindful Voices Médio-Terreiro

 

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