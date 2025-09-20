Semana do Clima da ONU: Brasil e UE enfrentam desafios em metas climáticas

A Semana do Clima da ONU em Nova York revela desafios para Brasil e União Europeia no cumprimento das metas climáticas. Atrasos, falta de ambição e obstáculos políticos ameaçam os esforços globais.

A Semana do Clima da ONU em Nova York, que inicia na próxima segunda-feira, estabelece o prazo final para a apresentação das NDCs (Contribuições Nacionalmente Determinadas), as metas climáticas de cada país para 2035. No entanto, a realidade mostra um cenário desafiador, com apenas 36 dos 195 signatários do Acordo de Paris tendo submetido suas metas até o momento.

A União Europeia, por exemplo, figura entre os países atrasados, tendo sua imagem arranhada após a COP29, onde propôs um financiamento climático considerado insuficiente. A UE levará uma “declaração de intenções” indicando uma meta de corte de emissões entre 66,25% e 72,5% em relação a 1990. Contudo, o percentual mínimo, de 66,25%, não representa ambição extra e o percentual mais alto está abaixo do esperado para a Europa. Além disso, a intenção de usar créditos de carbono para atingir os objetivos levanta questionamentos sobre a efetividade das ações. A China, maior emissora atual de gases de efeito estufa e segunda maior no ranking histórico, também se encontra atrasada. Analistas preveem uma meta de redução entre 10% e 15%, aquém dos 30% necessários para limitar o aquecimento global a 1,5°C. Apesar disso, a China tem demonstrado potencial para superar as expectativas, liderando investimentos em energias renováveis, veículos elétricos e baterias, o que já corresponde a 10% do seu PIB. No primeiro trimestre deste ano, o país registrou uma redução em suas emissões de dióxido de carbono. Já a Índia, terceira maior emissora, não deve enviar ministros ao evento da ONU.\No contexto brasileiro, a situação também apresenta desafios significativos. Ambientalistas concordam que o Brasil não cumprirá suas metas climáticas sem uma mudança profunda na Petrobras. O Plano de Negócios da empresa projeta um investimento limitado em energias de baixo carbono até 2029, o que levanta preocupações. A participação do senador Luís Carlos Heinze em relação à Medida Provisória 1308/25, que visava regulamentar o licenciamento ambiental, foi marcada por emendas que enfraquecem a proteção ambiental. Paralelamente, a realização da COP30 em Belém enfrenta outro obstáculo: uma greve de trabalhadores da construção civil que paralisou grande parte das atividades, inclusive obras ligadas à conferência. Os trabalhadores reivindicam melhores salários, condições de trabalho e benefícios, o que coloca pressão adicional sobre os preparativos para o evento. As emendas do senador Heinze, que se destacaram por desconstruir as regulamentações de proteção ambiental, também indicam uma postura de resistência a políticas mais rigorosas em relação à sustentabilidade.\A semana climática da ONU expõe a complexidade das negociações e a dificuldade em alinhar compromissos com ações concretas. A falta de progresso em algumas das maiores economias do mundo e as disputas políticas internas em países como o Brasil demonstram os obstáculos a serem superados na luta contra as mudanças climáticas. A necessidade de uma transição energética ambiciosa, o fortalecimento das políticas ambientais e a garantia de condições justas para os trabalhadores são elementos cruciais para o sucesso das metas climáticas globais. A COP30, a ser realizada em Belém, representa uma oportunidade para o Brasil mostrar liderança e compromisso com a sustentabilidade, mas os desafios são evidentes. A pressão sobre o governo brasileiro para apresentar metas mais ambiciosas e garantir a participação da Petrobras na transição energética é crescente. A greve dos trabalhadores da construção civil em Belém acrescenta uma camada extra de complexidade, destacando a importância de considerar as questões sociais e econômicas no planejamento da conferência. A Semana do Clima da ONU serve como um lembrete urgente da necessidade de ação climática coordenada e ambiciosa, com o objetivo de limitar o aquecimento global e proteger o planeta para as futuras gerações





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Semana Do Clima Metas Climáticas Brasil União Europeia Petrobras

Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Presidente da COP30 anuncia na OMC plano de ''fórum comércio-clima''Será uma espécie de mutirão contra mudança climática para buscar soluções em novas bases

Consulte Mais informação »

União Europeia deve perder prazo climático da ONU para apresentar novas metas ambientaisBloco passa por divergências políticas entre os líderes climáticos que estão impedindo uma declaração assertiva sobre as medidas climáticas que serão tomadas

Consulte Mais informação »

Seminário EXTRA debate planejamento urbano e clima no RioAutoridades, especialistas e representantes da sociedade civil discutirão caminhos e estratégias para implementar a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano para temas como habitação, financiamento urbano e justiça socioambiental

Consulte Mais informação »

Startups do clima têm potencial para atrair US$ 80 bi até 2029Brazil Climate Summit, em Nova York, debate oportunidade para direcionar para o país investimentos mais volumosos das climatechs

Consulte Mais informação »

Depois do desabafo de Alcolumbre, clima no PL contra presidente do Senado pioraValdemar Costa Neto diz que Alcolumbre vai “pagar caro” se não pautar anistia.

Consulte Mais informação »

Análise: Desembarque do União Brasil antecipa clima eleitoralSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Consulte Mais informação »