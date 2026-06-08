Semana de Contrastes em São Paulo: Tempo Seco e Chuvas Intensas se Alternam

Previsão do tempo para São Paulo entre 8 e 14 de junho de 2026: início da semana com sol e calor, seguido por sequência de chuvas a partir de quarta-feira, com volumes acumulados de quase 18 mm.

A cidade de São Paulo se prepara para uma semana de contrastes climáticos acentuados entre os dias 8 e 14 de junho de 2026. O período começa com uma curta trégua do tempo seco, com céu parcialmente nublado e temperaturas elevadas que podem chegar a 27°C nos primeiros dias.

No entanto, a partir de quarta-feira, uma mudança brusca traz chuvas persistentes, queda significativa nas temperaturas e aumento da umidade, criando um cenário típico de inverno paulistano. As mínimas durante a semana oscilam entre 13°C e 16°C, enquanto as máximas não ultrapassam os 21°C nos dias mais chuvosos. Na segunda-feira, dia 8, o tempo ainda se mantém estável. O dia amanhece com nuvens dispersas, mas o sol predomina ao longo da tarde.

As temperaturas variam de 13°C a 27°C, com sensação térmica de 13°C pela manhã, 24°C à tarde e 17°C à noite. A umidade relativa do ar fica baixa, em torno de 28%, exigindo cuidados com a hidratação. Os ventos sopram a 4,47 m/s e o índice UV atinge 5,54, considerado moderado. É um dia propício para atividades ao ar livre, desde que com proteção solar.

Na terça-feira, dia 9, o céu permanece limpo durante a manhã, mas nuvens carregadas começam a se formar ao longo do dia, prenunciando a mudança. As temperaturas variam entre 13°C e 24°C, com máxima um pouco mais baixa. A sensação térmica é de 12°C pela manhã, 20°C à tarde e 17°C à noite. A umidade ainda é baixa, 33%, e não há previsão de chuva.

Os ventos aumentam ligeiramente para 5,58 m/s e o índice UV cai para 5,23. Ainda é um dia de tempo firme, mas já com indicação de instabilidade. A quarta-feira, dia 10, marca o início de uma sequência de dias chuvosos. A chuva fraca é confirmada, com probabilidade de 100% e volume estimado de 6,1 mm, o maior da semana.

As temperaturas caem para entre 16°C e 21°C. A sensação térmica varia de 15°C pela manhã a 21°C à tarde, e depois 16°C à noite. A umidade sobe para 39%, ainda não muito alta, mas os ventos diminuem para 4,01 m/s. O índice UV cai para 3,15, indicando baixo risco de exposição solar. É o dia de maior volume de chuva, com precipitação constante.

Na quinta-feira, dia 11, a chuva continua, agora de intensidade moderada, também com 100% de probabilidade e volume de 5,66 mm. A previsão indica que a chuva deve se concentrar até o fim da manhã, com abertura de sol à tarde. As temperaturas são ainda mais baixas: mínima de 15°C e máxima de apenas 19°C. A sensação térmica fica entre 15°C e 17°C. A umidade sobe para 80%, e os ventos sopram a 4,05 m/s.

O índice UV é de 3,96. Apesar da chuva, há uma trégua temporária à tarde. Na sexta-feira, dia 12, a chuva moderada persiste ao longo de todo o dia, com probabilidade de 100% e volume de 4,07 mm. As temperaturas variam entre 15°C e 19°C, com sensação térmica de 14°C pela manhã, 18°C à tarde e 17°C à noite.

A umidade atinge 82%, e os ventos são os mais fortes da semana, a 8,14 m/s. O índice UV é mínimo, de apenas 1,24. O dia será de tempo fechado e sensação de frio, ideal para atividades internas. No sábado, dia 13, a chuva perde intensidade, mas ainda é constante, com probabilidade de 100% e volume de 2,1 mm.

As temperaturas permanecem baixas: entre 14°C e 18°C. A sensação térmica é de 14°C pela manhã, 17°C à tarde e 15°C à noite. A umidade cai para 73%, e os ventos sopram a 5,94 m/s. O índice UV é de 2,0. A chuva agora é mais fraca, mas ainda suficiente para manter o clima úmido.

O domingo, dia 14, traz uma melhora significativa. A probabilidade de chuva cai para apenas 20%, com volume residual de 0,15 mm. As temperaturas variam entre 13°C e 19°C, com sensação térmica de 12°C pela manhã, 18°C à tarde e 15°C à noite. A umidade fica em 60%, e os ventos são os mais fracos da semana, a 3,89 m/s.

O índice UV permanece em 2,0. O dia se encerra com tempo mais estável, permitindo atividades externas moderadas. Em resumo, a semana em São Paulo se divide em dois períodos bem distintos. Os dois primeiros dias oferecem tempo seco e temperaturas amenas, ideais para passeios e lazer.

A partir de quarta-feira, a cidade enfrenta quatro dias consecutivos de chuvas, com volumes acumulados de aproximadamente 17,9 mm, destaque para a quarta-feira com 6,1 mm. O domingo sinaliza a volta da estabilidade. Os moradores devem se preparar para a variação brusca, com guarda-chuvas e agasalhos nos dias chuvosos, e protetor solar e hidratação nos dias secos. Essa previsão é baseada em dados meteorológicos atualizados e serve como guia para o planejamento semanal





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