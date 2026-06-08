Semana de chuvas em Maceió: previsão do tempo de 8 a 14 de junho

Maceió terá uma semana com predominância de chuvas entre os dias 8 e 14 de junho de 2026. A segunda-feira é o único dia sem precipitação. A partir de terça, a chuva se intensifica, com volumes moderados no início e fracos no fim de semana. As temperaturas ficam estáveis, entre 23°C e 27°C. Índices ultravioleta altos exigem proteção solar.

Maceió se prepara para uma semana de contrastes climáticos entre os dias 8 e 14 de junho de 2026. A segunda-feira será o único dia com tempo seco, apresentando céu parcialmente nublado e temperaturas agradáveis, variando entre 25°C e 27°C. A sensação térmica permanece estável ao longo do dia, oscilando entre 25°C pela manhã e 27°C no período da tarde.

A umidade relativa do ar fica em torno de 69%, e os ventos sopram a 6,39 m/s. O índice ultravioleta atinge 6,85, classificado como alto, o que exige o uso de protetor solar e medidas de proteção contra a radiação solar. A partir de terça-feira, o cenário muda drasticamente. A chuva moderada se instala e persiste até sábado, com volumes variados.

Na terça-feira, a probabilidade de precipitação é de 100%, com acumulado estimado de 17,78 mm. As temperaturas seguem estáveis, entre 25°C e 26°C, mas a sensação térmica pode chegar a 26°C. A umidade do ar sobe para 84%, e os ventos permanecem moderados a 6,25 m/s. O índice UV atinge 8,76, classificado como muito alto, reforçando a necessidade de cuidados com a exposição solar mesmo em dias nublados.

Na quarta-feira, a chuva continua com intensidade moderada e volume estimado de 10,93 mm. A temperatura máxima pode alcançar 27°C, com sensação térmica de até 29°C durante o dia. A umidade do ar cai para 72%, e os ventos diminuem para 5,05 m/s. O índice UV é o mais alto da semana, com 9,04, ainda na categoria muito alto.

Quinta-feira traz chuva fraca, com volume de 6,3 mm, e temperaturas entre 25°C e 27°C. A umidade fica em 75%, e os ventos sopram a 5,26 m/s. O índice UV é de 7,82, classificado como alto. Sexta-feira mantém a tendência de chuva fraca, com apenas 2,14 mm de precipitação e 98% de probabilidade. A sensação térmica pode chegar a 29°C durante o dia, com umidade de 70% e ventos de 5,56 m/s.

O índice UV cai para 5,14, classificado como moderado. No sábado, a chuva fraca ocorre pela manhã, mas o céu fica parcialmente nublado à tarde. O volume estimado é de 5,22 mm, e a umidade do ar atinge o pico da semana, com 85%. Os ventos são mais fracos, a 4,84 m/s, e o índice UV é de 6,0, considerado alto.

O domingo fecha a semana com baixa probabilidade de chuva, de apenas 20%, e volume insignificante de 0,54 mm. A temperatura mínima cai para 23°C, a menor do período, enquanto a máxima permanece em 27°C. A sensação térmica varia de 24°C pela manhã a 29°C durante o dia. A umidade fica em 70%, e os ventos sopram a 4,09 m/s. O índice UV é de 6,0, ainda alto.

Em resumo, a semana será marcada por chuvas frequentes, temperaturas amenas e índices ultravioleta elevados, exigindo atenção redobrada com a proteção solar, especialmente entre quarta e quinta-feira. A população deve se preparar para dias úmidos e com precipitação, aproveitando a segunda-feira como o único dia totalmente seco





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