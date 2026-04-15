Selton Mello em Cannes: 'La Perra' é Selecionado para a Quinzena dos Realizadores

O ator brasileiro Selton Mello anuncia a participação do filme 'La Perra', dirigido por Dominga Sotomayor, na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes 2026. O longa-metragem, baseado no romance de Pilar Quintana, explora temas como ressentimentos e traumas, marcando a estreia de Mello no festival.

O renomado ator brasileiro Selton Mello , aos 53 anos, anunciou com entusiasmo através das redes sociais, na terça-feira (14), que o filme ' La Perra ', protagonizado por ele, será exibido pela RT Features na prestigiada Mostra Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes 2026, agendado para o mês de maio. A notícia representa um marco significativo na carreira de Mello, que expressou sua alegria ao compartilhar a novidade com seus seguidores. 'Minha primeira vez em Cannes, coroando um momento muito especial da minha trajetória', celebrou o ator em sua publicação, demonstrando a importância do evento em sua trajetória artística. A Quinzena dos Realizadores é reconhecida por sua curadoria de filmes autorais e inovadores, o que torna a seleção de ' La Perra ' ainda mais notável.

'La Perra', dirigido pela aclamada cineasta chilena Dominga Sotomayor, com roteiro assinado por Inés Bortagaray e protagonizado por Manuela Oyarzún, é uma adaptação cinematográfica do aclamado romance homônimo de Pilar Quintana. A trama do filme mergulha na vida de Silvia, interpretada por Oyarzún, que reside em uma ilha isolada no sul do Chile. Em seu cotidiano, Silvia encontra uma filhote de cachorra, a quem carinhosamente nomeia Yuri. O vínculo estabelecido entre a protagonista e o animal de estimação serve como um fio condutor para explorar temas profundos e complexos, como ressentimentos, a dissolução de relacionamentos e o impacto de traumas que se recusam a ser esquecidos. A narrativa visual promete capturar a essência do romance original, que se concentra na tensão latente de desejos não realizados, nos sentimentos de culpa e nas reviravoltas da vida através das quais o amor pode emergir. A adaptação para as telas promete uma experiência cinematográfica rica em emoções e reflexões, mantendo a profundidade e a complexidade da obra literária.

Além de marcar a presença de Selton Mello no festival, a participação de 'La Perra' em Cannes representa um novo patamar na trajetória de Dominga Sotomayor, que tem consolidado sua reputação no cenário cinematográfico global. A diretora já conquistou reconhecimento por trabalhos notáveis como 'Tarde para Morir Joven' e seu recente filme original da Netflix, 'Limpia'. A produção de 'La Perra' também se destaca por ser uma colaboração estratégica entre a RT Features e a Planta, o que demonstra a união de forças e talentos para a criação de um projeto promissor. Em sua publicação nas redes sociais, Selton Mello dedicou palavras elogiosas à diretora, destacando a importância da personagem que Dominga desenvolveu especialmente para ele na trama. 'A talentosa Dominga desenvolveu especialmente para mim um personagem fundamental para a trama, uma espécie de pivô, que costura, de uma forma trágica, o passado da protagonista. Que seja o início de uma bela jornada para o filme!', escreveu o ator, expressando sua expectativa e entusiasmo em relação ao futuro do filme. A Quinzena dos Realizadores, conhecida por sua curadoria atenta a produções autorais de diferentes países, promete ser um palco ideal para a exibição de 'La Perra'. Outras produções já confirmadas para a mostra incluem 'Butterfly Jam', de Kantemir Balagov, que fará a abertura, e 'Le Vertige', de Quentin Dupieux, além de filmes como 'Dora', de July Jung, 'Double Freedom', de Lisandro Alonso, e 'We Are Aliens', de Kohei Kadowaki, prometendo uma seleção diversificada e impactante.





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