Selemães: Mães de jogadores da seleção brasileira aproveitam Copa nos EUA com discrição

Mães de jogadores da seleção brasileira, conhecidas como 'selemães', têm vivido a Copa nos Estados Unidos com passeios turísticos e encontros com atletas, mas muitas optam por discrição nas redes sociais, diferentemente das esposas que costumam compartilhar momentos em tempo real.

Enquanto as esposas dos jogadores da seleção brasileira chamam a atenção nas redes sociais durante a Copa, as mães, apelidadas de "selemães", têm aproveitado a competição nos Estados Unidos de forma mais discreta.

Cíntia Ramos, mãe de Endrick, se destacou ao posar para fotos com atletas como Neymar e Vinícius Jr. após um treino, além de registrar passeios por Nova York antes de retornar ao Brasil. Outras mães, como a de Matheus Cunha, que tirou foto com o técnico Carlo Ancelotti, e Vanessa Simplício, mãe de Rayan, também têm explorado a cidade. Luciele Rosa, mãe de Luiz Henrique, inclusive acompanhou o filho em um passeio no dia de folga dele.

Em contraste, Nadine Santos, mãe de Neymar, e Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr., têm optado por uma postura mais reservada, com poucas postagens. Nadine focou em uma agenda de trabalho ligada ao Instituto Projeto Neymar Jr., enquanto Fernanda quase não aparece nas redes, limitando-se a algumas imagens no estádio durante a estreia do Brasil





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Seleção Brasileira Mães De Jogadores Copa Do Mundo Discreção Neymar Vinícius Jr Endrick Nova York

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Copa movimenta marcas nos EUACopa movimenta marcas nos EUA

Read more »

EUA tentam ajudar mãe de Vozinha a ir à Copa ver filho jogar, diz fonteGoleiro da seleção de Cabo Verde afirmou que família não conseguiu pagar pelo visto; jogador foi destaque na estreia contra a Espanha

Read more »

Copa do Mundo de 1994: como os EUA transformaram o futebol em espetáculo globalA Copa do Mundo de 1994, realizada nos Estados Unidos, marcou história ao combinar o futebol com um grande espetáculo de entretenimento. Com estádios lotados, presença de celebridades e uma organização que apostou no glamour de Hollywood, o evento despertou o interesse pelo esporte no país e levou à criação da Major League Soccer. Apesar da seleção americana ser considerada fraca na época, a estratégia midiática e a presença de astros como Stevie Wonder e Robin Williams garantiram o sucesso do torneio e deixaram um legado duradouro para o futebol nos EUA.

Read more »

Emprego nos EUA, juros na Inglaterra, petróleo e EUA-Irã: o que move os mercadosMercado repercute nesta quinta, 18, as decisões do Fed e do Copom enquanto monitora também os dados de inflação no Japão

Read more »