Seleção treina com comunidade brasileira em Nova Jersey e tem momento de descontração com Endrick e Rayan

A Seleção Brasileira treinou nesta quarta-feira (3) com a presença da comunidade brasileira em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e teve um momento de descontração com as entrevistas de Endrick e Rayan, os mais jovens do elenco. O atacante Igor Thiago, estreante em Copa do Mundo como eles, falou sobre a influência positiva dos dois em sua carreira. O capitão Marquinhos também comentou sobre a importância de ter jogadores com experiência em momentos ruins para motivar os que estão vivendo a Copa do Mundo pela primeira vez.

A Seleção Brasileira treinou nesta quarta-feira (3) com a presença da comunidade brasileira em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e teve um momento de descontração com as entrevistas de Endrick e Rayan , os mais jovens do elenco.

O atacante Igor Thiago, estreante em Copa do Mundo como eles, falou sobre a influência positiva dos dois em sua carreira.

'Eles me incentivam a ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um jogador melhor. Ter eles do meu lado me dá essa confiança, esse conforto de poder estar aqui na Seleção também', disse Igor. O capitão Marquinhos também comentou sobre a importância de ter jogadores com experiência em momentos ruins para motivar os que estão vivendo a Copa do Mundo pela primeira vez.

'Acho que isso pode ser positivo para essa Seleção. Ter alguns jogadores que viveram esse momento ruim de não conseguir vencer e trazer essa experiência, trazer essa motivação para os que estão vivendo a Copa do Mundo pela primeira vez', afirmou Marquinhos. A Seleção vem se sentindo abraçada pela comunidade brasileira após um ciclo conturbado e recebeu carinho em dobro dos moradores da região de Nova York e Nova Jersey, onde o time está hospedado.

Os jogadores deram atenção a quem vive longe do Brasil e quem normalmente só responde a perguntas de jornalistas conseguiu arrancar uma boa resposta.

'Boa tarde, senhor Igor. Nós queremos perguntar como está sendo essa experiência aqui dentro com os 26 escolhidos e como você se sente dentro do grupo?

', pergunta Endrick. 'Boa tarde, jornalista Endrick. Estou feliz. Estou muito feliz de ser um desses 26 convocados, poder compartilhar esse momento com vocês, que é um momento único.

Eu espero que, no final disso tudo, a gente possa conquistar', diz Igor Thiago





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