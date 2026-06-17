Seleção portuguesa homenageia Diogo Jota com presença dos pais no estádio

A seleção portuguesa realizou uma homenagem a Diogo Jota durante um jogo, após a sua morte em um acidente de trânsito na Espanha. A viúva de Diogo Jota, Rute Cardoso, disse que ficou dividida sobre o convite para a homenagem, mas que ainda sofre com a perda do seu marido.

A viúva de Diogo Jota , atacante da seleção portuguesa , não compareceu ao estádio para a homenagem ao seu falecido marido. A seleção portuguesa realizou uma homenagem a Diogo Jota durante um jogo, após a sua morte em um acidente de trânsito na Espanha .

A morte de Diogo Jota foi um choque para a seleção e os fãs portugueses, e a homenagem foi uma forma de homenagear sua memória. A viúva de Diogo Jota, Rute Cardoso, disse que ficou dividida sobre o convite para a homenagem, mas que ainda sofre com a perda do seu marido. Ela também disse que olha para o campo e automaticamente procura por Diogo Jota, o que é um gesto de amor e respeito pela sua memória.

A seleção portuguesa é uma família e a presença dos pais de Diogo Jota no estádio foi um gesto de amor e respeito pela sua memória. O presidente da Federação portuguesa de futebol, Pedro Proença, explicou que a seleção é uma família e que a presença dos pais de Diogo Jota no estádio foi um gesto de amor e respeito pela sua memória.

A morte de Diogo Jota foi um choque para a seleção e os fãs portugueses, e a homenagem foi uma forma de homenagear sua memória. A seleção portuguesa é uma família e a presença dos pais de Diogo Jota no estádio foi um gesto de amor e respeito pela sua memória.

O presidente da Federação portuguesa de futebol, Pedro Proença, explicou que a seleção é uma família e que a presença dos pais de Diogo Jota no estádio foi um gesto de amor e respeito pela sua memória. A morte de Diogo Jota foi um choque para a seleção e os fãs portugueses, e a homenagem foi uma forma de homenagear sua memória





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