A equipe do Irã realizou seu primeiro treino aberto à imprensa em Tijuana, no México, mas continua lutando contra a recusa dos EUA em conceder vistos a membros da comissão técnica, complicando a logística antes da estreia contra a Nova Zelândia em Los Angeles.

A seleção iraniana de futebol abriu as portas do seu primeiro treinamento público em território norte‑americano, na cidade fronteiriça de Tijuana, no México. O treino, realizado nesta quinta‑feira, marcou a única oportunidade que a delegação concedeu à imprensa de observar de perto o preparo dos atletas antes da estreia na Copa do Mundo de 2026.

Vestidos com a tradicional camisa verde, apenas doze jogadores participaram da atividade, já que grande parte do elenco ainda permanecia em outra base ou aguardava questões burocráticas. Entre os ausentes, o atacante Mehdi Taremi, referência ofensiva da equipe, não esteve presente, reforçando a impressão de que a preparação da equipe está longe de ser completa.

Os atletas executaram exercícios de aquecimento, corridas leves e sequências de alongamento e fortalecimento abdominal sobre colchonetes de espuma, tudo sob o olhar atento da direção técnica, embora cerca de quinze membros da comissão técnica ainda estejam impossibilitados de obter vistos para entrar nos Estados Unidos. A dificuldade com os vistos americanos decorre das tensões diplomáticas entre Washington e Teerã, que se intensificaram após a decisão dos EUA de recusar a concessão de autorizações de viagem a dirigentes iranianos.

Essa restrição obrigou o Iran Football Federation a mudar a sua estratégia logística, instalando um centro de treinamento em Tijuana, em vez da cidade de Tucson, no Arizona, que havia sido inicialmente planejada como ponto de apoio antes da partida contra a Nova Zelândia, marcada para ocorrer em Los Angeles. A delegação iraniana pretende chegar aos Estados Unidos no domingo, na véspera do primeiro jogo, mas permanece incerta quanto à possibilidade de permanecer no país apenas para a competição, já que o embaixador do Irã no México havia mencionado que o time poderia ser autorizado a entrar em território americano somente no dia das partidas, tendo que retornar ao México logo após cada partida.

O cenário de preparação foi ainda mais complexo devido ao conflito armado que se iniciou no fim de fevereiro entre Estados Unidos e Israel, conflito que afetou diretamente o calendário do campeonato interno iraniano, onde atuam muitos dos jogadores convocados. A incerteza sobre a participação do Irã no torneio só foi resolvida nas últimas horas, e a equipe acabou por confirmar a presença na Copa, mas num contexto de instabilidade que tem gerado dúvidas entre os torcedores.

Enquanto isso, nas ruas de Karachi, no Paquistão, fãs pintam murais com as imagens de estrelas do futebol como Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo, celebrando a ocasião global e lembrando que a Copa do Mundo é um evento que transcende fronteiras, ainda que as dificuldades de vistos e as tensões geopolíticas continuem a impactar algumas seleções. A imprensa local destacou ainda que a iniciativa "Irineu", do portal GLOBO, está sendo utilizada para automatizar a produção de conteúdos jornalísticos sobre o evento, sempre sob supervisão de profissionais humanos para garantir a veracidade das informações





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