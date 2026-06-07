Seleção iraniana enfrenta desafios complexos na Copa do Mundo de 2026

A seleção iraniana de futebol enfrenta desafios complexos na Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos. Após os ataques das Forças de Defesa israelenses ao sul de Beirute, no Líbano, a seleção iraniana deve jogar em um país anfitrião que é hostil a seu governo. Os vistos para os jogadores só foram aprovados na sexta-feira (5/6), e vários membros da comissão técnica, incluindo o presidente da federação iraniana de futebol, Mehdi Taj, tiveram seus vistos negados. A seleção iraniana foi notificada de que deve entrar e sair do território americano no mesmo dia de suas partidas. A equipe transferiu seu centro de treinamento para Tijuana, no México, em meio à guerra e após a Fifa aprovar a mudança. Os três jogos da fase de grupos do Irã serão disputados nos Estados Unidos. As relações entre Irã e EUA têm sido hostis por mais de quatro décadas, e o futebol tem sido uma das poucas oportunidades para um contato direto entre os dois países. O encontro mais famoso ocorreu na Copa do Mundo de 1998, na França, quando o Irã derrotou os Estados Unidos por 2 a 1 em uma partida carregada de enorme simbolismo político. A seleção nacional de futebol do Irã enfrenta desafios complexos não apenas fora de suas fronteiras, mas também dentro de seu próprio país. A equipe se viu no centro de um debate político durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar, com alguns iranianos esperando que os jogadores demonstrassem solidariedade aos manifestantes e outros insistindo que o futebol deveria permanecer separado da política. A Copa do Mundo de 2026 acontece apenas seis meses após uma grande repressão a protestos anti-regime no Irã, durante a qual alguns torcedores continuam a ver a equipe como um símbolo de orgulho nacional, independentemente da política. Outros têm se tornado cada vez mais críticos, argumentando que a equipe está muito associada às instituições estatais e não deve ser vista separadamente do contexto político do país.

A seleção iraniana de futebol enfrenta desafios complexos na Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos . Após os ataques das Forças de Defesa israelenses ao sul de Beirute, no Líbano, o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, afirmou que Teerã 'deve queimar'.

Sob essa sombra de guerra, a seleção iraniana deve jogar em um país anfitrião que é hostil a seu governo. Os vistos para os jogadores só foram aprovados na sexta-feira (5/6), e vários membros da comissão técnica, incluindo o presidente da federação iraniana de futebol, Mehdi Taj, tiveram seus vistos negados.

O Departamento de Estado dos EUA informou que emitiu vistos para os jogadores e a equipe de apoio essencial, mas não permitirá que a seleção iraniana 'abuse do sistema para infiltrar terroristas nos Estados Unidos sob falsos pretextos'. A seleção iraniana foi notificada de que deve entrar e sair do território americano no mesmo dia de suas partidas. A equipe transferiu seu centro de treinamento para Tijuana, no México, em meio à guerra e após a Fifa aprovar a mudança.

Os três jogos da fase de grupos do Irã serão disputados nos Estados Unidos: contra a Nova Zelândia e a Bélgica, em Los Angeles, e contra o Egito, em Seattle. As relações entre Irã e EUA têm sido hostis por mais de quatro décadas, e o futebol tem sido uma das poucas oportunidades para um contato direto entre os dois países.

O encontro mais famoso ocorreu na Copa do Mundo de 1998, na França, quando o Irã derrotou os Estados Unidos por 2 a 1 em uma partida carregada de enorme simbolismo político. A seleção nacional de futebol do Irã enfrenta desafios complexos não apenas fora de suas fronteiras, mas também dentro de seu próprio país.

A equipe se viu no centro de um debate político durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar, com alguns iranianos esperando que os jogadores demonstrassem solidariedade aos manifestantes e outros insistindo que o futebol deveria permanecer separado da política. A Copa do Mundo de 2026 acontece apenas seis meses após uma grande repressão a protestos anti-regime no Irã, durante a qual alguns torcedores continuam a ver a equipe como um símbolo de orgulho nacional, independentemente da política.

Outros têm se tornado cada vez mais críticos, argumentando que a equipe está muito associada às instituições estatais e não deve ser vista separadamente do contexto político do país





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