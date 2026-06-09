Seleção Inglesa Usará Dispositivo de Resfriamento da Therabody na Copa do Mundo de 2026 para Combater Calor

A Inglaterra, sob o comando de Thomas Tuchel, planeja usar um equipamento de resfriamento corporal da Therabody durante a Copa do Mundo de 2026. A tecnologia, que custa cerca de 349 libras, será utilizada em treinos e nas pausas para hidratação das partidas para ajudar na recuperação dos jogadores diante das altas temperaturas esperadas nos EUA, Canadá e México.

A seleção inglesa de futebol se prepara de forma pioneira para a Copa do Mundo de 2026, com foco especial no combate às altas temperaturas que devem marcar a competição.

Sob o comando técnico de Thomas Tuchel, a equipe incorporará em sua rotina um avançado dispositivo de resfriamento corporal, desenvolvido pela empresa Therabody, conhecida por suas tecnologias de bem-estar. O equipamento, avaliado em 349 libras (aproximadamente 2.400 reais), terá uso planejado tanto durante os treinamentos quanto nos intervalos oficiais para hidratação que serão implementados nas partidas, uma medida direta da FIFA devido ao clima previsto.

A estratégia visa acelerar a recuperação física dos atletas e mantê-los em condições ideais de desempenho na extenuante sequência de jogos do mundial. A preocupação com o calor não é recente para a comissão técnica inglesa. Em uma clara demonstração de adaptação, parte da preparação foi realizada nos Estados Unidos, justamente para familiarizar os jogadores com as condições climáticas que encontrarão em solo norte-americano, canadense e mexicano.

A estreia na fase de grupos, contra a Croácia, ocorrerá em Dallas, onde as temperaturas podem superar facilmente os 30 graus Celsius. Os subsequentos confrontos contra Gana, em Boston, e Panamá, em Nova Jersey, também prometem ser disputados sob um considerável calor, tornando o gerenciamento físico um fator tático crucial. Thomas Tuchel, contudo, tem sido enfático ao minimizar a ideia de que o calor forçará uma mudança drástica na identidade e no modelo de jogo da Inglaterra.

O treinador reconhece que a alta temperatura impactará negativamente a intensidade das partidas, reduzindo a quantidade de sprints e corridas de alta velocidade em cerca de 15%. No entanto, ele argumenta que essa redução não é suficiente para descaracterizar a equipe.

"Aprendemos com o Mundial de Clubes que os jogos perdem intensidade, mas isso não muda completamente a partida", declarou Tuchel, ressaltando a importância das pausas para hidratação e da manutenção de princípios como a recuperação da bola no campo de ataque, mesmo que exija um esforço maior. Esse equilíbrio entre adaptação e preservação da essência será testado em um último amistoso preparatório contra a Costa Rica, após a vitória tímida por 1 a 0 sobre a Nova Zelândia, jogo marcado pela baixa intensidade.

Vice-campeã da Eurocopa de 2024, a Inglaterra busca traduzir sua condição de favorita em performance dentro de campo, agora com um arsenal tecnológico adicional para enfrentar o principal adversário natural previsto para 2026





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