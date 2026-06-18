Seleção Feminina terá amistosos no Brasil na reta final para Copa de 2027, diz Arthur Elias

Técnico confirma planos para Data Fifa em casa e destaca observação de atletas em Itu. CBF intensifica aproximação com torcida enquanto equipe se prepara para Mundial em território nacional.

A Seleção Brasileira Feminina de Futebol terá uma reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2027 com jogos amistosos no Brasil. A confirmação foi feita pelo técnico Arthur Elias durante período de treinamentos em Itu , no interior de São Paulo.

O treinador destacou que a comissão técnica trabalha com a expectativa de realizar pelo menos uma janela de Data Fifa, com possibilidade de duas, em território nacional até o Mundial. O calendário das próximas datas Fifa ainda não está totalmente definido, mas a prioridade é garantir jogos em casa para afinar a equipe.

Arthur Elias ressaltou que a Seleção jogará no Brasil até o final da preparação para a Copa, buscando adaptação aos estádios e ambientação para a competição que será realizada em solo brasileiro. Essa estratégia está alinhada com os esforços da CBF para aproximar a equipe dos torcedores, Following recent amistosos contra os Estados Unidos em São Paulo e Fortaleza e a participação na Fifa Series em Cuiabá.

Além da questão logística, os jogos no Brasil permitem uma maior integração entre elenco e torcida em fase crucial do ciclo. Enquanto isso, o técnico segue观测ando atletas durante a concentração em Itu. O grupo inclui veterenas, retornantes e jovens promessas, todas sob avaliação para as 26 vagas na Copa do Mundo de 2027. Arthur Elias destacou que a integração está ótima e o objetivo é dar oportunidade a quem demonstra potencial.

A seleção permanece em Itu até o fim de semana. Paralelamente, notícias do futebol feminino nacional e internacional ganham destaque: o sorteio da Copa do Brasil Feminina, a utilização de chuteira assinada por Alexia Putellas por atacante do Catar, a continuação de campeonatos durante o período da Copa do Mundo feminina e o início do Campeonato Mineiro Feminino em setembro.

Além disso, a Venezuela, sob comando de técnico brasileiro, garantiu vaga na repescagem e busca classificação inédita ao Mundial





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