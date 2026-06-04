Seleção Feminina de Vôlei joga segunda partida da VNL em Brasília com presença de Emanuel Rego

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei disputa a segunda rodada da fase classificatória da Liga das Nações na Arena Nilson Nelson, em Brasília, com a participação do ex-jogador e diretor do COB, Emanuel Rego. A partida segue o formato da competição que define os oito classificados para as quartas de final.

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta a entrar em quadra nesta quinta-feira pela segunda partida da fase classificatória da Liga das Nações (VNL) de 2026.

O confronto acontece na Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF), com início previsto para uma hora após o término do primeiro jogo da rodada, que opôs Holanda e Turquia, com vitória holandesa por 3 sets a 0 (25/23, 25/17 e 25/18). O retorno da competição à capital federal ocorre após três anos, já que Brasília sediou as primeiras semanas das edições de 2022 e 2023 no mesmo ginásio.

A rodada atual marca a segunda das três semanas da fase classificatória, na qual as dezoito seleções são divididas em três grupos e sedes distintas, com cada equipe realizando quatro partidas por semana, totalizando doze jogos antes dos mata-matas. Os oito melhores classificados avançam às quartas de final, disputadas em sistema de jogo único até a grande final.

Entre os presentes no ginásio, destaque para o campeão olímpico de vôlei de praia em Atenas 2004, Emanuel Rego, que compareceu como diretor-geral do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e foi ovacionado ao cumprimentar o público no estádio. A VNL, criada em 2018 para substituir o Grand Prix feminino e a Liga Mundial masculina, já tem como maiores vencedoras as seleções dos Estados Unidos e da Turquia, cada uma com três títulos.

A única outra campeã é a Itália, que venceu em 2022 e 2025. A Argentina, por outro lado, acumula quatro vice-campeonatos (2019, 2021, 2022 e 2025), perdendo decisões para EUA e Itália. O Brasil busca agora uma vitória na competição para consolidar sua campanha rumo às finais. *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável





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