Seleção feminina de vôlei conquista quinta vitória seguida e enfrenta Bélgica em Ancara;expectativas no futebol com Inglaterra x Croácia e renovação de Portugal

A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou a França e garantiu a quinta vitória consecutiva na Liga das Nações. A equipe joga agora contra a Bélgica. No futebol, destaque para o duelo Kane vs Modric na Copa do Mundo e a renovação da seleção portuguesa, além da recuperação de Neymar.

A seleção brasileira feminina de vôlei de quadra conquistou sua quinta vitória consecutiva ao derrotar a França pela segunda rodada da etapa de Ancara da Liga das Nações.

O Brasil encontrou alguma resistência no início da partida, mas cresceu ao longo do confronto, abrindo vantagem nos momentos decisivos do segundo set e dominando completamente a terceira parcial. O jogo durou 1 hora e 16 minutos. A próxima partida da equipe será contra a Bélgica, em 18 de junho às 10h, seguida do confronto contra a Polônia, em 10 de julho às 7h20. A vitória reforça a excelente fase da seleção, que busca manter a regularidade na competição.

O time brasileiro demonstrou evolução tática e força coletiva, especialmente nos momentos de definição, com destaque para os ataques eficientes que desequilibraram a defesa francesa. A etapa de Ancara tem sido um palco importante para a consolidação do Brasil como uma das equipes mais competitivas do torneio. Além do vôlei, o cenário esportivo internacional traz outras expectativas.

No futebol, o duelo entre Inglaterra e Croácia promete agitar a primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo, com os astros Harry Kane e Luka Modric se reencontrando. Esse confronto tem um peso especial pelas histórias dos dois jogadores, que já se enfrentaram em edições anteriores do torneio e agora comandam suas seleções em busca de um lugar entre os melhores.

Também no futebol, a seleção de Portugal se prepara para a Copa de 2026 com uma renovação em seu elenco. Além de Cristiano Ronaldo, novos talentos como Vitinha, João Neves e Rafael Leão surgem como apostas para liderar a próxima geração. Esses jogadores já ganham destaque em seus clubes e devem assumir papéis fundamentais na equipe das Quinas. Enquanto isso, no Brasil, a atenção também se volta para a recuperação do camisa 10 Neymar.

O jogador vem avançando em seu processo de recuperação de lesão na panturrilha e já treinou com bola. A lesão, que completa 30 dias nesta quarta-feira, 17, tem sido motivo de cautela, mas os sinais são positivos para um possível retorno em breve. O cenário esportivo nacional e internacional segue movimentado, com expectativas altas para as competições e pelos retornos dos principais craques





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