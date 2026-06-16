Seleção Feminina de Ginástica do Brasil Pronta para o Campeonato Pan-americano

A seleção feminina de ginástica do Brasil está pronta para o Campeonato Pan-americano, que ocorrerá na Arena Carioca, no Parque Olímpico, de quarta a domingo.
A seleção feminina de ginástica do Brasil está pronta para o Campeonato Pan-americano, que ocorrerá na Arena Carioca, no Parque Olímpico, de quarta a domingo.
A competição vale vaga para os Jogos Pan-Americanos de 2027 e o Mundial de Roterdã 2023. Júlia Soares competirá em três aparelhos, e Gabriela Bouças, Sophia Weisberg e Thais Fidelis atuarão em todos. O técnico do Brasil, Francisco Porath, definiu a estratégia para a competição e confirmou a camisa 10 do Brasil, Rebeca Andrade, no salto. O Brasil terá ainda Gabriela Barbosa como reserva.
A seleção feminina inicia a competição nesta quarta-feira, a partir das 17h45, ao lado da Colômbia, México e Guatemala. A rotação do Brasil se iniciará pelas paralelas. A seleção masculina começará às 18h20. As finais do individual geral serão disputadas na sexta-feira, a partir das 9 horas.
E as decisões por aparelhos, no domingo, a partir das 9h30. O torneio continental vale vaga para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027 e para o Campeonato Mundial deste ano, que será em Roterdã, na Holanda, em outubro, e classificará as três melhores equipes para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
Além de Rebeca, a recordista de medalhas olímpicas do Brasil, a torcida também poderá ver grandes nomes da ginástica das Américas, como a também campeã olímpica Hezly Rivera, dos Estados Unidos, Aurelie Tran, do Canadá, e a multimedalhista mundial, Lia-Monica Fontaine. E para quem quer acompanhar a competição in loco, ainda há ingressos à venda. As entradas podem ser adquiridas pela plataforma da Ingresse. Os valores variam de R$25 (meia entrada) a R$80
Ginástica Campeonato Pan-Americano Seleção Brasileira Rebeca Andrade Júlia Soares Gabriela Bouças Sophia Weisberg Thais Fidelis
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