Seleção do Irã enfrenta restrições nos EUA e cobra da Fifa condições melhores para a Copa

A seleção iraniana de futebol enfrenta dificuldades logísticas e políticas nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo. Com vistos concedidos em cima da hora, treinos transferidos para o México e protestos da comunidade iraniana exilada, os jogadores cobram da Fifa mais apoio. O presidente da entidade, Gianni Infantino, conversou com a equipe, mas os atletas seguem insatisfeitos com as condições impostas pelo governo americano.

A seleção do Irã está disputando a Copa do Mundo em meio a uma série de desafios políticos e logísticos impostos pelos Estados Unidos , país sede do torneio.

Os atletas e dirigentes iranianos têm cobrado da Fifa condições melhores do que as oferecidas pelo governo americano, alegando que as restrições impostas afetaram diretamente sua preparação e desempenho. O Irã estreou na competição com um empate contra a Nova Zelândia, mas o resultado em campo foi ofuscado pelos protestos de iranianos exilados e por problemas burocráticos que quase impediram a participação da equipe.

Os jogadores iranianos só conseguiram os vistos de entrada nos Estados Unidos dez dias antes da estreia, e alguns membros da comissão técnica ficaram sem autorização. A base de treinamento, que seria no estado do Arizona, teve que ser transferida para Tijuana, no México. A delegação só podia entrar em solo americano 36 horas antes de cada partida, o que comprometeu a rotina de descanso e preparação.

Após o jogo de estreia em Los Angeles, o capitão Taremi reclamou que a equipe teve que deixar o país no mesmo dia, sem tempo para recuperação. O atacante ainda enfrentou problemas na volta para o México, com atrasos devido à checagem de documentação. A partida em Los Angeles também foi palco de protestos políticos. A comunidade iraniana na cidade, uma das maiores fora do Irã, usou a bandeira pré-Revolução Islâmica como símbolo de oposição ao regime dos aiatolás.

A Fifa, a pedido da federação iraniana, proibiu a bandeira no estádio, mas muitos torcedores a exibiram. Uma manifestante declarou: Não é sobre bandeira, futebol, o time. É um regime que tem matado pessoas que estão pedindo liberdade nas ruas. Apesar disso, outros torcedores apoiaram a seleção, separando o time do governo.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, visitou o vestiário iraniano e afirmou entender a situação, pedindo força. O treinador Amir Ghalenoei respondeu em persa que o time foi o mais agredido na Copa, sofrendo injustiças, e pediu que a Fifa aja com mais força para que não sejam oprimidos. Para o próximo jogo, no domingo, o Irã novamente terá que viajar de Tijuana a Los Angeles.

A Federação Iraniana de Futebol informou que o jogador Mahdi Torabi recebeu um visto de entrada única que valia por poucas horas, mas já foi resolvido com um novo visto que permite múltiplas entradas. A situação reflete o clima de tensão entre os dois países, que não mantêm relações diplomáticas. O Irã busca avançar na Copa, mas os obstáculos impostos pela política externa americana tornam a jornada ainda mais desafiadora.

A expectativa é de que a Fifa pressione por melhores condições, garantindo que o futebol não seja prejudicado por questões geopolíticas





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