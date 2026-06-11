Seleção da RD Congo é autorizada a entrar nos EUA para Copa do Mundo, apesar de surto de Ebola

A seleção da República Democrática do Congo desembarcou em Houston para a Copa do Mundo de 2026, após período de isolamento na Bélgica devido ao Ebola. Jogador confirma que entrada não foi negada. Equipe estreia contra Portugal em 17 de junho.

A seleção da República Democrática do Congo foi autorizada a entrar nos Estados Unidos para participar da Copa do Mundo de 2026, apesar do surto de Ebola que afeta o país africano.

A informação foi confirmada pelo lateral-direito Aaron Wan-Bissaka, do West Ham, à AFP nesta quinta-feira. A delegação dos 'Leopardos' desembarcou em Houston por volta das 14h30 (horário local), em um voo vindo de Paris, após cumprir um período de isolamento de 21 dias em uma 'bolha sanitária' na Bélgica, exigido pelas autoridades americanas. Wan-Bissaka afirmou que todos os integrantes da equipe conseguiram passar pela imigração sem problemas.

'A entrada não foi negada a ninguém', declarou o jogador, que conversou com repórteres no aeroporto. A seleção africana realizou seu último amistoso preparatório na terça-feira, em Orléans, na França, contra o Chile, perdendo por 2 a 1, com portões fechados. Originalmente, a partida estava marcada para La Línea de la Concepción, na Espanha, mas o prefeito local proibiu o jogo devido a preocupações com a epidemia de Ebola na República Democrática do Congo.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta sanitário internacional, registrando mais de 500 casos confirmados e dezenas de mortes. Apesar do cenário, dirigentes do futebol congolês ressaltam que nenhum dos jogadores da seleção reside no país, minimizando os riscos de contágio. O ministro dos Esportes, Didier Budimbu Ntubuanga, explicou que a viagem para treinos em Kinshasa foi cancelada para cumprir todas as recomendações sanitárias.

A República Democrática do Congo, que garantiu vaga na Copa ao derrotar a Jamaica na repescagem intercontinental, estreia no torneio no dia 17 de junho contra Portugal, em Houston. Na sequência, enfrentará Colômbia e Uzbequistão. Esta é apenas a segunda participação do país em Copas do Mundo, sendo a primeira em 1974, quando ainda se chamava Zaire. A equipe busca superar as dificuldades logísticas e sanitárias para fazer uma boa campanha.

O centro de tratamento de Ebola em Goma, que estava abandonado desde o surto de 2019, foi reativado como medida preventiva. Trabalhadores sanitários realizam triagem de temperatura em pontos de fronteira e hospitais, conforme mostram imagens da AFP. O surto atual já causou mais de 500 casos e dezenas de óbitos, mas as autoridades de saúde trabalham para conter a propagação.

A seleção congolesa, composta majoritariamente por jogadores que atuam na Europa, não registrou casos positivos entre seus membros até o momento





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